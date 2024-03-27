Cambiar Ciudad
Senado de EE.UU.

Muere Joe Lieberman, el exsenador que casi llega a ser vicepresidente con Al Gore

Lieberman fue un demócrata convertido en independiente en sus últimos años en el Senado que casi llegó a la vicepresidencia con Al Gore en 2000 y casi lo elige el republicano John McCain para el mismo cargo en 2008.

Univision
El exsenador estadounidense Joe Lieberman, quien fuera compañero de fórmula como vicepresidente del demócrata Al Gore en las disputadas elecciones de 2000 y quien luego casi se convirtió en compañero de fórmula del republicano John McCain ocho años después, falleció este miércoles, dijo su familia en un comunicado.

Lieberman murió en la ciudad de Nueva York debido a complicaciones de una caída, según el comunicado. Tenía 82 años.

“El exsenador estadounidense Joseph I. Lieberman murió esta tarde, 27 de marzo de 2024, en la ciudad de Nueva York debido a complicaciones de una caída. Tenía 82 años. Su amada esposa, Hadassah, y miembros de su familia estuvieron con él al momento de su partida. El amor del senador Lieberman por Dios, su familia y Estados Unidos perduró durante toda su vida de servicio al interés público”, dice el comunicado.

En los últimos años, Lieberman presidía el llamado partido de los 'Sin etiqueta', un grupo de centro que busca superar la polarización entre demócratas y republicanos que se intensifica en Washington y quiénes dicen estar buscando un candidato para ofrecer como alternativa a Donald Trump y Joe Biden.

Lieberman, un demócrata muy crítico de los demócratas

El demócrata convertido en independiente en sus últimos años en el Congreso nunca tuvo reparos en desviarse de la línea del partido, aunque siempre voto alineado con los demócratas.

En 1998 fue el primer demócrata de alto rango en criticar públicamente a Bill Clinton por relación con la pasante de la Casa Blanca Monica Lewinsky y su posterior manejo del caso por el que fue sometido a impeachment. Lieberman votó a favor de Clinton cuando el Senado proceso el juicio político al que finalmente sobrevivió.

Lieberman fue un promotor de los derechos de los homosexuales, los derechos civiles, el derecho al aborto y las causas medioambientales, lo que valió elogios de muchos liberales a lo largo de los años.

Al mismo tiempo, siempre abogó por una mayor religiosidad en la vida privada de los estadounidenses.

El exsenador buscó la nominación presidencial demócrata en 2004, pero abandonó después de un débil resultado en las primeras primarias.

De una fórmula demócrata casi salta a una fórmula republicana

Cuatro años más tarde, luego de que se declara independiente, casi fue elegido compañero de fórmula de McCain, de quien era amigo cercano y con quien compartían posiciones duras en asuntos militares y de seguridad nacional.

McCain se inclinaba por elegir a Lieberman como compañero de fórmula, pero seleccionó a Sarah Palin en el último minuto por la reacción de los conservadores por el historial liberal de Lieberman, según Steve Schmidt, quien dirigió la campaña de McCain.

