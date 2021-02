¿Culpable o inocente? El juicio político a Trump divide a la opinión pública en EEUU

Una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research también concluyó que muchos republicanos siguen creyendo, pese a la ausencia de evidencias y las múltiples certificaciones del proceso, que el triunfo electoral de Joe Biden fue ilegítimo.

Segundo juicio

"Realmente no creo que incitó unos disturbios. Él (Trump) les pidió ir allí para una protesta pacífica. Tal vez él no entendió la piscología de las masas, pero creo que su responsabilidad en ese caso...están tratando de asignarle más responsabilidad de la que realmente hay", indicó.

Otros republicanos encuestados recriminaron a Trump el haber incitado a la multitud, y algunos piensan que debe rendir cuentas de alguna manera. Pero no creen que el juicio político sea la respuesta porque Trump ya no es presidente, y en su opinión, es improbable que resulte elegido nuevamente.

La persistencia de la idea del fraude

"No me importa lo que digan los demócratas. Ellos se robaron las elecciones. Simplemente no hay manera, con la cantidad de apoyo que hemos visto, viendo los rallies por televisión, cosas como los Camioneros por Trump, no hay manera de que no se robaran las elecciones", señaló Mejía, una demócrata de toda la vida que se cambió de partido para votar por Trump en noviembre.