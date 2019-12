México dice que está "intacto" el pacto comercial con EEUU, pero rechaza que Washington envíe supervisores

"El día de hoy está Jesús Seade diciendo exactamente lo que acabo de decir. ¿El tratado está en cuestión? No. ¿Fue modificado? No. ¿Se le hizo alguna adición o anexo que no conocemos y que modifique el tratado? No, ese no es el caso", agregó el secretario sobre el viaje del principal negociador mexicano a Washington para dejar clara la postura de su país antes de que el pacto comercial sea aprobado por el Congreso estadounidense.