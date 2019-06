México desmiente a Trump: no hay ningún acuerdo para comprar más productos agrícolas a EEUU

El secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, dijo este lunes en conferencia de prensa desde la capital de su país, que no hay acuerdo comercial para comprar productos agrícolas estadounidenses, en contradicción con lo que afirmó el sábado atrás el presidente estadounidense Donald Trump .

El mandatario de EEUU había amenazado con imponer aranceles a importaciones mexicanas si este país no ayudaba a frenar las olas migratorias de centroamericanos hacia suelo estadounidense.

La semana pasada se llevaron a cabo negociaciones en Washington DC. El viernes 7 de junio por la noche los dos gobiernos, el mexicano y el estadounidense, anunciaron que habían logrado un acuerdo de cuatro puntos referidos a la migración, y no al comercio.

"¡MÉXICO ACEPTÓ INMEDIATAMENTE COMPRAR GRANDES CANTIDADES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE NUESTROS GRANDES AGRICULTORES PATRIOTAS!", aseguró Trump en un tuit el sábado a las 8 am ET, horas después de que se llegara al acuerdo el viernes por la noche.

Este lunes, sin embargo, Ebrard desmintió las palabras de Trump y dijo que no existe tal acuerdo. Durante una conferencia de prensa junto al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, recalcó que en las negociaciones lograron separar otra vez el comercio del tema migratorio.

"Fuera de este acuerdo que acabo de explicar, no hay ningún acuerdo", dijo Ebrard refiriéndose a los cuatro puntos establecidos tras las negociaciones. "Este es un acuerdo migratorio. Lo comercial no está en este documento", añadió.

Luego trató de interpretar el tuit de Trump sobre la compra de productos agrícolas de EEUU. "Una de las importaciones más importantes que México hace de productos de EEUU son granos", dijo y explicó que informaron del impacto en el desarrollo económico que tendrían los aranceles. "Al no presentarse los aranceles supongo yo que él (Trump) está calculando que entonces va a haber un impulso mayor del crecimiento económico y que eso va a aumentar también nuestras importaciones, entre ellas las de granos", explicó.

Los cuatro puntos

4- Si las medidas no dieran los resultados esperados, ambas naciones regresarán a la mesa de negociaciones para entregar acciones adicionales y nuevas rutas en un plazo de hasta 90 días.

Ebrard destacó este lunes como uno de los logros de la diplomacia mexicana que el país no accedió a una de las principales demandas de EEUU que era que México se estableciera como tercer país seguro (sitio en donde los migrantes piden asilo al momento de entrar, algo que los inhabilitaría para pedir luego un segundo asilo en EEUU).

El canciller mexicano también recalcó otros logros en las negociaciones como la incorporación del plan de desarrollo para Centroamérica, algo que EEUU no tenía contemplado y que además México ha ganado tiempo para continuar trabajando sin la imposición de aranceles del 5% que iban a en vigor este mismo lunes 10.

"Lo más importante es que no aplicaron los aranceles y no experimentamos una desaceleración económica", agregó. "Si tenemos éxito (...) el flujo (de migrantes) caerá. Si fracasamos, no vamos a tener un argumento sólido", añadió luego.