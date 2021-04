El congresista Matt Gaetz pidió un perdón a Trump en sus últimas semanas como presidente: The New York Times

El congresista republicano por Florida, Matt Gaetz, solicitó a la Casa Blanca un indulto preventivo , según dijeron a The New York Times fuentes familiarizadas con este asunto.

Actualmente Departamento de Justicia está investigando desde hace algunos meses si Gaetz tuvo una relación sexual con una adolescente de 17 años y si pagó para que ella viajara con él, en violación de las leyes de tráfico sexual, por lo que el perdón podría estar vinculado directamente con esa pesquisa. No está claro si el representante sabía entonces de dicha investigación y no la mencionó a la hora de solicitar el indulto.

Un portavoz de Gaetz dijo al Times que su petición de indulto no estaba relacionada con la investigación del Departamento de Justicia .

En todo caso, la solicitud de Gaetz, que no lo involucraba solo a él si no a varias personas, no fue concedida por la administración de Trump, a pesar de que Gaetz fue uno de sus más fieles aliados. Según un reporte de ABC News, el propio presidente Trump estaba al tanto de dicha solicitud pero la idea fue rápidamente descartada en la Casa Blanca.