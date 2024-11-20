Comité de Ética que investiga a Matt Gaetz no llega a un acuerdo sobre la publicación de su informe por presuntos escándalos sexuales

Video Mujer testifica ante Comité de Ética de la Cámara que vio a Gaetz teniendo sexo con una menor, según abogado

El Comité de Ética de la Cámara de Representes estadounidense no hizo público este miércoles por falta de acuerdo el informe de su investigación sobre Matt Gaetz, nominado por Donald Trump para ser el próximo fiscal general e investigado por supuesta conducta sexual inapropiada y consumo de drogas.

El presidente de esa comisión, el republicano Michael Guest, indicó a la prensa al término de las cerca de dos horas de reunión en el Capitolio que no hubo consenso entre los integrantes a la hora de hacer público ese documento.

PUBLICIDAD

Una mayoría de los 10 legisladores que conforman el comité, de cinco demócratas y cinco republicanos, debía avalar la difusión del reporte.

Ese organismo iba a someter a voto su decisión el pasado viernes, pero la renuncia de Gaetz a su escaño dos días antes, tras haber sido designado por Trump, retrasó ese escrutinio y puso fin de forma efectiva a las pesquisas sobre él.



Aunque con su salida del Congreso la comisión se quedó sin jurisdicción para investigarlo, seguía en el aire la publicación de las conclusiones de su investigación abierta en 2021 por presunta conducta sexual inapropiada, uso irregular de fondos de campaña, aceptación de sobornos y consumo de drogas.

Para la investigación, los legisladores hablaron con más de una docena de testigos y revisaron miles de documentos. El comité entrevistó a dos mujeres que testificaron que Gaetz les pagó por tener sexo en una fiesta en Florida, donde la prostitución es ilegal.

Gaetz ha negado esas acusaciones. El equipo de transición de Trump considera que no tienen fundamento y recuerda que el Departamento de Justicia cerró sin cargos una investigación paralela.

Varios senadores, tanto republicanos como demócratas, habían manifestado que querían revisar ese informe antes de que el Comité Judicial del Senado examine la nominación de Gaetz el año que viene y después el pleno de ese hemiciclo la valide o la frene.

El viernes, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, declaró que pediría "encarecidamente" al comité no difundir el informe sobre Gaetz.

¿Por qué se investigó a Matt Gaetz?

Gaetz estaba siendo investigado por presuntamente haber formado parte de un esquema que derivó en el tráfico sexual de una menor de 17 años.

PUBLICIDAD

También se investigaba si Gaetz incurrió en uso de drogas ilícitas y aceptó obsequios de forma irregular. Además se le indagaba por presunto intento de obstrucción de las indagatorias.

Esta semana, Joel Leppard, el abogado que representa a dos mujeres que testificaron ante el comité, aseguró que una de sus clientas declaró que vio al nominado de Trump teniendo relaciones sexuales con una menor de 17 años durante una fiesta en 2017.

La cadena CBS reportó esta semana que al menos cuatro mujeres revelaron al comité haber recibido pagos a cambio de asistir a fiestas con drogas y sexo a las que presuntamente Gaetz acudió.

Leppard dijo a la cadena CBS que los legisladores habían visto evidencia de transacciones en la aplicación móvil Venmo entre Gaetz y las mujeres, que supuestamente se utilizaba para pagar por sexo.

Por separado, la cadena ABC reportó que el comité obtuvo evidencia, incluido un cheque y registros de pagos de Venmo, que supuestamente indicaban que Gaetz había pagado más de 10,000 dólares a dos mujeres que luego fueron testigos en las indagatorias legislativas.

Según la evidencia de los pagos presuntamente hechos por Gaetz, el entonces legislador habría hecho transferencias por 10,224,02 dólares a las dos mujeres entre julio de 2017 y enero de 2019.

El comité desestimó otras cuatro acusaciones contra Gaetz

El comité anunció que ya no estaba revisando otras cuatro acusaciones que involucraban al congresista, incluyendo que compartió imágenes o videos inapropiados con colegas en el pleno de la Cámara Baja, que aceptó un soborno o destinó fondos de campaña para uso personal.

PUBLICIDAD

Gaetz ha negado categóricamente todas las acusaciones, de las que ha culpado al expresidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy.

La realidad es que la investigación comenzó antes de que McCarthy y los republicanos obtuvieran la mayoría en la Cámara Baja.

Algunos legisladores republicanos han dicho que las acusaciones que pesan contra Gaetz, dificultarán su ratificación en el cargo de fiscal.

Según el portal Axios, el representante republicano Max Miller dijo que Gaetz tiene "más posibilidades" de cenar con la reina Isabel II, fallecida en 2022, que de ser ratificado por el Senado.

Y es que, a pesar de que los republicanos ganaron la mayoría en el Senado en las recientes elecciones, a nadie se le escapa que Gaetz es uno de los congresistas menos populares en las filas conservadoras. Sobre todo, después de lo difícil que le hizo la vida a Kevin McCarthy.

Mira también: