El congresista republicano Matt Gaetz es investigado por una supuesta relación sexual con una menor

El representante republicano por Florida, Matt Gaetz, está siendo investigado por el Departamento de Justicia , que investiga si tuvo una relación sexual con una adolescente de 17 años e incluso pagó para que ella viajara con él , según un reporte de The New York Times, que cita a tres personas informadas del asunto.

Por el momento no se ha precisado cómo el representante habría conocido a la adolescente, que se estima que tenía 17 años cuando ocurrieron los encuentros, hace unos dos años. Tampoco se han presentado cargos contra el representante, según el diario.

Una "extorsión criminal organizada"

En una entrevista citada por The New York Times, Gaetz dijo que sus abogados habían estado en contacto con el Departamento de Justicia y que les dijeron que él era el sujeto, no el objeto, de una investigación.