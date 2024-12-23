Matt Gaetz pagó por drogas y sexo, incluso a una menor de edad: detalles de la investigación del Congreso

Video Los detalles del informe de la Cámara Baja que acusa al excongresista Matt Gaetz de pagar por drogas y sexo

El Comité de Ética de la Cámara de Representantes encontró evidencia de que el excongresista republicano Matt Gaetz pagó decenas de miles de dólares a varias mujeres para tener sexo, entre ellas una menor de edad, de acuerdo el reporte final sobre la investigación que se hizo público este lunes.

Según el informe, que había sido filtrado horas antes a medios de comunicación como CNN y CBS, el exlegislador hizo esos pagos por sexo y drogas al menos 20 veces, incluyendo a una mujer de 17 años en 2017.

Gaetz había presentado una solicitud ante una corte para impedir al publicación del reporte al que consideraba que dañaba su reputación. El excongresista ha sostenido que las acusaciones son falsas.

La conclusión del comité es que Gaetz violó leyes del estado de Florida, al que representaba, incluyendo la de violación, por haber mantenido sexo con una menor de edad.

“El Comité determinó que hay evidencia sustancial de que el representante Gaetz violó las Reglas de la Cámara y otras normas de conducta que prohíben la prostitución, el estupro, el uso de drogas ilícitas, obsequios inadmisibles, favores o privilegios especiales y la obstrucción del Congreso”, escribieron los investigadores del panel controlado por el Partido Republicano.

Entre los hallazgos del comité está el que Gaetz usó drogas ilícitas en su oficina de congresista y que empleó sistemas de pagos como PayPal o Venmo para esas compras, así como para los pagos que hizo a varias mujeres.

“Existen pruebas sustanciales de que el representante Gaetz consumió cocaína, éxtasis y marihuana. Al menos dos mujeres vieron al representante Gaetz consumir cocaína y éxtasis en diferentes eventos (…) Además, casi todos los testigos entrevistados observaron al representante Gaetz consumir marihuana”, dice el informe.

Al presentar el reporte, el Comité condenó la filtración asegurando que "en la medida en que cualquiera de los informes públicos sobre este asunto proceda de divulgaciones no autorizadas de información confidencial del Comité, condenamos enérgicamente dichas divulgaciones no autorizadas, que son perjudiciales y perjudiciales para el trabajo del Comité".

Las leyes que violó Gaetz

Además, los investigadores determinaron que el representante, quien renunció a su cargo tras ser nombrado por el presidente electo Donald Trump como su candidato a fiscal general, violó la regla de la cámara sobre los regalos que puede recibir un legislador con un viaje que hizo a las Bahamas durante el cual tuvo sexo con mujeres que describieron el viaje como “pago”.

El representante ha negado las acusaciones de haber tenido sexo con prostitutas o con menores de edad, aunque ha reconocido que ha “fiesteado” intensamente en sus años jóvenes.

“En mis días de soltero, a menudo enviaba fondos a mujeres con las que salía, incluso a algunas con las que nunca salí, pero que me lo pidieron. Salí con varias de estas mujeres durante años (…) Es vergonzoso, aunque no criminal, que probablemente saliera de fiesta, fuera mujeriego, bebiera y fumara más de lo que debería haber hecho antes en la vida. Ahora vivo una vida diferente”, aseguró la semana pasada en un mensaje en su cuenta de X.

Aunque el comité alegó que Gaetz violó leyes estatales, no encontró que Gaetz violara las leyes federales sobre tráfico sexual, y escribió que aunque transportó mujeres a través de las fronteras estatales “con fines de comercio sexual”, no halló encontró evidencia de que alguna fuera menor de edad, ni “que los actos sexuales comerciales fueron inducidos por la fuerza, el fraude o la coerción”.

Gaetz hizo pagos electrónicos

El informe documenta la evidencia que el comité reunió sobre las numerosas interacciones de Gaetz con mujeres que dicen que Gaetz y su amigo, Joel Greenberg, un ex recaudador de impuestos del condado de Seminole que está cumpliendo una sentencia de prisión de 11 años y que cooperó con los investigadores federales, les pagaron por tener relaciones sexuales.

El comité escribió que habló con más de media docena de testigos que asistieron a fiestas, viajes y eventos con Gaetz entre 2017 y 2020. “Casi todas las mujeres jóvenes que entrevistó el comité confirmaron que el representante Gaetz les pagó por tener relaciones sexuales o en su nombre”, escribió el panel.

“NUNCA tuve contacto sexual con alguien menor de 18 años”, escribió Gaetz. “Cualquier afirmación que tenga sería destruida en la corte, por eso nunca se hizo tal afirmación en la corte”.

De acuerdo con el documento, muchos encuentros sexuales fueron organizados por Greenberg a través de un sitio web, SeekingArrangement.com.

“El Sr. Greenberg le dijo al comité que el representante Gaetz sabía que las mujeres con las que tenían relaciones sexuales y a las que pagaban habían conocido al Sr. Greenberg a través del sitio web de 'sugar dating'”, escribió el panel.

La entonces novia de Gaetz era “intermediaria” entre Gaetz y las mujeres determinó el comité, citando mensajes de texto que obtuvo y que a veces participaba con él en esos encuentros sexuales.

Gaetz estuvo bajo investigación federal

El Departamento de Justicia había investigado si el viaje a las Bahamas era parte de un esfuerzo para influenciar ilegalmente a Gaetz en el área de la marihuana medicinal.

La investigación del comité sobre Gaetz comenzó en 2021, pero se suspendió a la espera de la investigación federal, que finalmente se cerró en febrero de 2023 sin que se presentaran cargos. Entonces, el Comité de Ética reanudó su trabajo y aunque la investigación terminó con su renuncia al Congreso, se debatió si presentar el informe.

Muchos republicanos, entre ellos el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, adujeron que no era costumbre del cuerpo presentar un informe sobre un excongresista, porque el investigado no sería procesado ni tendría manera de defenderse.

Sin embargo, no es la primera ocasión en que se presenta un reporte de este tipo luego de que el investigado dejara el escaño. En el caso de Gaetz, muchos sostuvieron que su renuncia buscaba precisamente acabar con la investigación.

