Los mexicanos indocumentados en EEUU, abandonados por Trump y por AMLO durante la pandemia

LOS ÁNGELES, California.- Durante más de 20 años, María (un nombre ficticio) fue el brazo fuerte de su familia en Durango, en el norte de México. Cada mes enviaba una parte de su sueldo para que a su madre anciana y a sus sobrinas huérfanas no les faltara nada. Sus remesas se volvieron vitales.

Ahora esta inmigrante indocumentada necesita dinero para sobrellevar la cuarentena y no hay quien le eche la mano. Ha pasado los últimos días confinada en un cuarto en Los Ángeles temiendo que el coronavirus se vuelva letal por su delicada salud, que la tiene sin trabajar desde hace un año.

“No tengo dinero ni para pagar la renta”, asegura María, quien habla con Univision Noticias con la condición de no publicar su nombre real para evitar consecuencias con las autoridades migratorias.

La ayuda financiera que ofreció el ayuntamiento de Los Ángeles se esfumó en unas horas y es complicado registrarse a través de una organización comunitaria para recibir una tarjeta de débito de 500 dólares que otorga el gobierno de California. El programa beneficiará a 150,000 inmigrantes sin papeles y darán 75 millones de dólares hasta el 30 de junio. Luego no vendrán más recursos.

Es difícil que desde su país les llegue dinero. No sucedió durante la recesión de 2008 y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador no ha creado ningún programa social para sus connacionales en apuros, a quienes catalogó de “héroes vivientes” porque no dejaron de enviar remesas a sus comunidades ni siquiera en marzo, cuando crecía la propagación del virus. Ese mes mandaron más de 4,000 millones de dólares, la cifra más alta jamás registrada. La pregunta es si continuó esa tendencia en abril y mayo.