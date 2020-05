Información falsa y llamadas fuera de California: los intentos de fraude en las tarjetas de $500 para indocumentados

En medio de esta avalancha de llamadas y la frustración de los inmigrantes, el sistema de registro del gobierno de California detectó algunos intentos de fraude para recibir dos veces la ayuda económica y de personas que no cumplen los requisitos, como estar desempleado y vivir en el estado. Esto encendió las alarmas en torno a un programa que repartirá 75 millones de dólares a 150,000 indocumentados.

“Esta situación ha sacado lo mejor y lo peor de nuestra gente”, dijo a Univision Noticias el director de un grupo elegido para recibir las solicitudes y quien pidió no ser identificado porque no tiene autorización para hablar con la prensa sobre la iniciativa. “Sí ha habido incidentes de fraude”, lamentó.

“Dejen que la gente que no tiene acceso a recursos pueda recibir ese dinero. Eviten abusar del apoyo, porque es limitado”, dijo el líder comunitario en la entrevista. “La idea es mantener la integridad del programa y ayudar a la gente más necesitada. Ojalá que esto beneficie a los jornaleros, a personas de la tercera edad, a familias que no reciben estampillas de comida porque sus hijos no nacieron aquí”.