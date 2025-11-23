Corte de apelaciones mantiene el bloqueo a la remoción expedita de inmigrantes detenidos lejos de la frontera

Video Abuela hispana se 'autodeporta' tras vivir 36 años en EEUU: "Mi vida se fue por el drenaje"

Una corte de apelaciones mantuvo por ahora un bloqueo a la remoción expedita de inmigrantes indocumentados detenidos lejos de la frontera sin que se les haya concedido el debido proceso.

En una decisión 2-1, un panel de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia rechazó un pedido de la administración de Trump para levantar el freno de un tribunal inferior a ese tipo de expulsiones mientras su apelación se ve a profundidad.

El panel ratificó la parte principal de la decisión emitida el 29 de agosto por la jueza Jia Cobb de la Corte del Distrito de Columbia tras una demanda presentada por la organización Make the Road New York.

"El 21 de enero de 2025, el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional extendió la remoción expedita para que comprendiera a todas las personas que se encuentren en cualquier lugar en Estados Unidos que, al momento de su detención, no puedan demostrar la presencia continua en Estados Unidos durante los dos años previos", se lee en el documento judicial.

"Esa orden para expandir (este proceso) amplió el esquema de la remoción expedita a un área geográfica nueva y de largo alcance que pasa por grandes centros poblacionales como Atlanta, Chicago, Dallas, Los Ángeles, la ciudad de Nueva York y St. Louis. (...) La orden para expandir (el proceso), así como la guía emitida por el secretario interino dos días después, decidió que el personal del departamento debería aplicar a través de Estados Unidos los mismos sistemas y procedimientos que el departamento había aplicado en las costas y dentro de las primeras 100 millas de la frontera terrestre", agrega.

El documento judicial agrega que la guía pide preguntarle al detenido si tiene temor de sufrir un daño por ser removido de Estados Unidos, pero no cuestionarle si ha estado presente en Estados Unidos por dos años o más. La guía tampoco establece que se les dé la oportunidad de disputar una remoción expedita, según el documento judicial.

"No es probable que el departamento logre mostrar que sus sistemas y procedimientos son constitucionalmente adecuados para proveer a los individuos detenidos la oportunidad de demostrar su ineligibilidad a ser removidos sobre la base de que han residido de forma continua en Estados Unidos por dos años o más", precisó la corte de apelaciones.

En agosto, la jueza Cobb no cuestionó la constitucionalidad de la ley que da paso a la remoción expedita en su aplicación en la frontera.

“Simplemente considero que, al aplicar el estatuto a un gran grupo de personas que viven en el interior del país y que no ha estado previamente sujetas a una remoción expedita, el gobierno debe otorgarles el debido proceso”, escribió.

“Priorizar la rapidez sobre todo lo demás llevará inevitablemente al gobierno a expulsar erróneamente a personas a través de este proceso truncado”, agregó.

