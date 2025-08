La salud de Biden y un segundo mandato de Trump preocupan a líderes de la OTAN reunidos en Washington

¿Qué es la OTAN?

La garantía de seguridad colectiva de la OTAN, el Artículo 5 del Tratado, sustenta su credibilidad . Se trata de un compromiso político de todos los países miembros para acudir en ayuda de cualquier miembro cuya soberanía o territorio pueda estar siendo atacado. Ucrania cumpliría esos criterios, pero solo es un socio, no un miembro.

Gran parte de lo que la OTAN puede hacer por Ucrania, y de hecho por la seguridad mundial, no se entiende bien. A menudo se piensa en la alianza como la suma de todas las relaciones de Estados Unidos con sus socios europeos, desde la imposición de sanciones y otros costos a Rusia hasta el envío de armas y municiones. Pero como organización, su misión se limita a la defensa militar de sus 32 países miembros y al compromiso de ayudar a mantener la paz en Europa y Norteamérica.

Eso significa también no verse arrastrada a una guerra más amplia con una Rusia dotada de armas nucleares.

¿Quién manda al frente de la OTAN?

El trabajo diario de la OTAN está dirigido por su secretario general, el ex primer ministro noruego, Jens Stoltenberg, hasta que sea sustituido el 1 de octubre por el primer ministro holandés saliente Mark Rutte.

Stoltenberg preside las reuniones casi semanales de los embajadores en el Consejo del Atlántico Norte, en su sede de Bruselas. Preside además las cumbres de jefes de Estado y de gobierno y dirige el cuartel general de la OTAN. No da órdenes a los aliados. Su trabajo consiste en fomentar el consenso y hablar en nombre de los 32 miembros.

¿Por qué la reunión llega en un mal momento para Biden?

¿La salud de Joe Biden preocupa a la OTAN?

"No estamos percibiendo ninguna señal (de preocupación por Biden) al respecto en las conversaciones previas que mantenemos con ellos", dijo Kirby. "Más bien todo lo contrario. Están entusiasmados con esta cumbre, con las posibilidades y las acciones que emprenderemos juntos, específicamente para ayudar a Ucrania", agregó.

De acuerdo con el diario británico The Guardian , funcionarios de la OTAN dijeron que prestarían mucha atención al comportamiento de Biden durante sus apariciones públicas en las reuniones de los próximos días, y afirmaron que la cuestión del futuro político de Biden le había pasado factura.

"La cuestión de su edad se ha convertido en una gran preocupación... una distracción de otras cuestiones reales (para la OTAN)", dijo un funcionario europeo, según The Guardian .

Por otra parte, un funcionario de la administración declaró a The Washington Post que la cumbre "ha pasado de ser un espectáculo orquestado a una de las reuniones más angustiosas de los tiempos modernos".

The New York Times citó a un alto funcionario europeo que afirmaba que Biden parecía "fuera de sí" en algunos momentos de la reunión en el sur de Italia y que el presidente parecía menos robusto físicamente que la última vez que el funcionario le había visto el otoño anterior. Biden tiene 81 años. Cuando Biden parecía torpe o incómodo ante los medios de comunicación, los líderes europeos "cerraban filas" protegiendo al presidente de las cámaras, para darle tiempo a recomponerse, , según declaró el funcionario.

¿Por qué el regreso de Trump a la presidencia de EEUU sería un riego para la OTAN?

El gasto en defensa ha sido una de las mayores quejas de Trump sobre la OTAN , y ha sugerido en repetidas ocasiones que EEUU no defendería a los países que no cumplieran el objetivo acordado de gastar el 2% del producto interior bruto en defensa .

Debido a que no hay nada que los homólogos de Biden en la OTAN puedan hacer para afectar a ese resultado, “se encuentran en la incómoda posición de ser observadores de un proceso que es crítico para la alianza pero sobre el que no tienen ningún control", agregó.

¿Qué está haciendo la OTAN para ayudar a Ucrania?

Aunque la mayoría de los aliados creen que Rusia podría suponer una amenaza existencial para Europa, la propia OTAN no está armando a Ucrania. Como organización, la OTAN no posee armas de ningún tipo. Colectivamente, la alianza solo proporciona apoyo no letal: combustible, raciones de combate, suministros médicos y chalecos antibalas, así como equipos para contrarrestar drones o minas.