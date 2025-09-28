Cómo los cambios de parecer (y de humor) de Trump impactan la guerra entre Rusia y Ucrania

Sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, el presidente Donald Trump ha dicho cosas que lo hacen ver como que oscila entre uno y otro contendiente, según sean las circunstancias: desde que nunca habría sucedido si él hubiera estado en la Casa Blanca a que terminaría en 24 horas si regresaba al poder, pasando por asegurar que los ucranianos no tenían cómo imponerse a los rusos para finalmente decir recientemente que Kiev puede ganarles con la ayuda de Europa.

Por eso, es difícil entender cuál es el pensamiento estratégico del presidente sobre un conflicto que, cuando empezó en febrero de 2022, pareció expresar admiración por la acción de Vladimir Putin, para luego condenarlo y culpar de que se produjera a la “debilidad” de la política exterior de Joe Biden, además de criticar el respaldo que Estados Unidos estaba dando a Ucrania para su defensa.

PUBLICIDAD

Trump asumió el poder el 20 de enero de 2025 y, pese a su promesa de poner fin a la guerra "en 24 horas", el camino que ha ensayado Washington hacia un acuerdo de paz ha estado marcado por la dinámica cambiante entre el líder estadounidense, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y el mandatario ruso.

Trump: suave con Putin, duro con Zelensky, y viceversa

Primero, Trump fue conciliador con Putin y displicentemente confrontacional con Zelensky. A mediados de agosto invitó al ruso a una cumbre binacional en Alaska, sin participación de los ucranianos, en la que desistió de pedir cese al fuego como paso previo a las negociaciones y, según Zelensky, le “dio todo lo que quería” a Putin.

Pero desde entonces, el mandatario estadounidense ha expresado una creciente exasperación con Putin, mientras que parece haber suavizado su postura hacia Zelensky tras el tenso encuentro en el Despacho Oval en febrero en el que le dijo que era “desagradecido” con el apoyo estadounidense y le acusó de estar “jugando con la Tercera Guerra Mundial”.

El pasado martes, en medio de las reuniones de la Asamblea General de la ONU, Trump dijo creer que Ucrania podría recuperar todo el territorio perdido ante Rusia, un giro radical respecto a sus reiterados llamamientos a Kiev para que hiciera concesiones para poner fin a la guerra, entre ellas olvidarse de las regiones invadidas por Moscú.

Pero a muchos observadores no les queda claro qué significa ese repentino respaldo a Ucrania, en parte porque, más allá de lo declarativo, el presidente no puso sobre la mesa nuevas opciones concretas para financiar el esfuerzo de guerra ucraniano.

PUBLICIDAD

A algunos analistas les pareció que Trump se está desentendiendo del conflicto, una vez que se ha dado cuenta de que la solución no dependía de su carisma personal o sus auto-alabados dotes de negociador y que el esfuerzo no va a culminar en el Premio Nobel de la Paz por el que tanta campaña promocional está haciendo.

Max Bergmann, director del Programa para Europa, Rusia y Eurasia del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), afirmó que al leer el mensaje de Trump, su reacción fue: “Estados Unidos se retira y deja el problema en manos de Europa”.

“Siento que el presidente está, en cierto modo, dando por terminada su participación, como diciendo: ‘Seguiremos haciendo algunas cosas, pero este es básicamente su problema’”, declaró Bergmann al margen de una conferencia de defensa en Tallin, Estonia.

El problema de la cambiante posición de Trump sobre Ucrania

Otros advierten que se trata de una salida típica de Trump, quien ha sido muy zigzagueante en su aproximación al conflicto ruso-ucraniano. Esos esperan que en unos días el propio mandatario diga algo que lo contradiga o condicione lo dicho en la ONU.

De hecho, horas después de que declarara que Ucrania podría "vencer" a Rusia, e incluso llegar a ocupar territorios fuera de sus fronteras, su propio secretario de Estado y asesor interino de seguridad nacional, Marco Rubio, dijo algo contradictorio al afirmar que la guerra "no puede terminar por la vía militar" y que "terminará en la mesa de negociaciones", lo cual refleja la postura anterior de Trump.

Un alto funcionario ucraniano dijo que las últimas declaraciones de Trump fueron inesperadas pero importantes.

PUBLICIDAD

"Lo importante para nosotros no son solo las palabras de Trump, sino si cumplirá las promesas anteriores sobre sanciones contundentes" contra Rusia, dijo a la agencia AP Oleksandr Merezhko, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y Cooperación Interparlamentaria del Parlamento ucraniano.

Del lado ruso, respondieron a los comentarios de Trump asegurando que la situación en el campo de batalla demuestra que Ucrania no puede recuperar el territorio ocupado y rechazaron la descripción de Rusia como un “tigre de papel”, que hizo el estadounidense.

“Rusia no es un tigre, es más bien un oso. No existen osos de papel. Rusia es un verdadero oso”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Mientras tanto, en los canales de televisión estatales rusos, que difunden generalmente la visión oficial del Kremlin, los comentarios de Trump fueron interpretados como parte de lo que describen como los esfuerzos de la Casa Blanca por sustraerse del conflicto y trasladar la responsabilidad de su solución a Europa, animándola a comprar más armamento estadounidense.

Dmitri Medvedev, expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad presidido por Putin, calificó los comentarios de Trump como una “realidad alternativa” y predijo que Trump podría cambiar de opinión pronto.

Breve reseña de lo que Trump ha dicho sobre la guerra Rusia-Ucrania

31 de enero: "Queremos poner fin a esa guerra. Esa guerra no habría comenzado si yo fuera presidente", al decir que ya ha mantenido conversaciones "muy serias" con Rusia y que él y Putin podrían tomar pronto medidas "significativas" para poner fin al conflicto.

PUBLICIDAD

19 de febrero: "Un dictador sin elecciones: Zelensky debería actuar rápido, o no le quedará país". Las duras palabras de Trump contra Zelensky en su plataforma Truth Social generaron críticas de demócratas e incluso de algunos republicanos en Estados Unidos, donde la defensa de Ucrania ante la agresión rusa ha tenido tradicionalmente el apoyo bipartidista.

28 de febrero: "Estás jugando con la Tercera Guerra Mundial. Y lo que estás haciendo es muy irrespetuoso con este país, que te ha apoyado mucho más de lo que muchos creían que debía hacerlo", durante el regaño que Trump y el vicepresidente JD Vance dieron a Zelensky en el Despacho Oval transmitido a nivel mundial.

30 de marzo: "No creo que vaya a incumplir su palabra. Hablamos de Putin. No creo que vaya a incumplir su palabra. Lo conozco desde hace mucho tiempo. Siempre hemos tenido una buena relación". Declaraciones a bordo del Air Force One, cuando dijo que confiaba en que el presidente ruso cumpla con un posible acuerdo de paz.

24 de abril: "No estoy contento con los ataques rusos a Kiev. No eran necesarios y llegaron en un mal momento. Vladimir, ¡Basta! 5,000 soldados mueren a la semana. ¡Logremos un acuerdo de paz!". Mensaje en Truth Social reaccionando al recrudecimiento de los ataques de Rusia a Kiev.

25 de mayo: "Siempre he tenido una muy buena relación con Vladimir Putin, de Rusia, pero algo le ha pasado. ¡Se ha vuelto completamente loco!". Mensaje en Truth Social en el que dejó claro que estaba perdiendo la paciencia con Putin, mientras Moscú bombardeaba Kiev y otras ciudades ucranianas con drones y misiles en intensos ataques aéreos.

PUBLICIDAD

25 de junio: "Fue muy amable. A veces tuvimos algunos desacuerdos. Fue... imposible ser más amable. Creo que él también quiere que esto termine". Declaraciones tras una reunión informal con Zelensky durante una cumbre de la OTAN en La Haya.

8 de julio: "Putin nos lanza un montón de tonterías. Siempre es muy amable, pero resulta que todo es pura palabrería". Declaraciones de Trump durante una reunión del gabinete, un día después de que dijera que enviaría armas a Ucrania, que habían sido suspendidas.

13 de julio: "Estoy muy decepcionado con el presidente Putin; pensé que era alguien que decía lo que pensaba. Habla maravillosamente y luego bombardea gente por la noche. Eso no nos gusta". Declaraciones a los periodistas tras la intensificación de ataques aéreos rusos contra Ucrania.

15 de agosto: "No hay acuerdo hasta que haya un acuerdo". Trump no logró obtener un acuerdo de Putin durante una cumbre en Alaska para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, fracasando en su mayor iniciativa para detener la violencia, incluso después de recibir a Putin con todos los honores dándole el reconocimiento que necesitaba tras años de aislamiento internacional.

23 de septiembre: "Rusia lleva tres años y medio luchando sin rumbo en una guerra que un verdadero poder militar habría ganado en menos de una semana. Esto no beneficia a Rusia. De hecho, la hace parecer un 'tigre de papel'". Mensaje en redes sociales tras reunirse con Zelensky al margen de la Asamblea General de la ONU.

PUBLICIDAD

Mira también: