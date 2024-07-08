Biden sube el tono y reta a los demócratas dudosos de su candidatura: "Desafíenme en la convención"

Esta será una semana clave para Joe Biden porque a los esfuerzos para disipar las dudas sobre su agudeza mental y fortaleza física para vencer a Donald Trump y cumplir otros cuatro años en el poder se suma la tarea de aplacar las voces demócratas que, tras conversaciones a puertas cerradas y de forma pública, siguen sin cerrar filas detrás de su candidatura. Y el presidente la arrancó con un tono más desafiante.

Biden envió una respuesta directa a los reportes del domingo sobre un puñado de congresistas demócratas de la Cámara Baja que de forma privada consideraron que él debe dar un paso al costado. Fue tajante en una carta a los legisladores.

"No estuviese postulando otra vez si no tuviese absoluta certeza de que soy la mejor persona para derrotar a Donald Trump en 2024", escribió.

Y envió también un aparente mensaje a quienes pudiesen estar evaluando otras alternativas de cara a la Convención Nacional Demócrata a fines de agosto. "Tuvimos un proceso para la nominación demócrata y los votantes hablaron de forma clara y decisiva", añadió.

"Este proceso estuvo abierto a quien quisiera lanzarse. Solo tres personas me desafiaron. A uno le fue tan mal que dejó la contienda para ir como independiente. Otro me atacó por ser demasiado viejo y fue derrotado de forma contundente. Los electores del Partido Demócrata votaron (...) ¿Vamos a decir ahora que este proceso no importó?", se preguntó.

Un nuevo punto clave de Biden y su campaña: hubo primarias y hay que respetarlas

Esta parece que será una nueva idea recurrente de Biden y su campaña, pues en una entrevista telefónica de casi 20 minutos con el programa Morning Joe de NBC volvió sobre ella de forma muy similar.

"El punto aquí es que no nos iremos a ninguna parte. No me iré a ninguna parte. Y no estaría en la carrera (por la reelección) si no tuviese certeza absoluta de que soy el mejor candidato para derrotar a Donald Trump en 2024".

Repitió que los demócratas tuvieron sus primarias y que en los eventos del fin de semana confirmó que los votantes siguen firmes a su lado. "Me quería asegurar de que estaba en lo correcto: de que el elector promedio todavía quería a Joe Biden. Y confío en que así lo quieren", dijo en la entrevista.

Casi al final de ella tuvo un tono incluso más retador: "Estoy tan frustrado por las élites del partido que creen que saben más (...) Enfréntenme (...) Desafíenme en la convención", acotó sobre un escenario que resultaría inédito y que para analistas es poco probable.

Pareció ser un 'llamado a capítulo' a quienes siguen expresando dudas, así sea a puertas cerradas y sin pedir formalmente al presidente que retire su aspiración a la reelección. Este domingo se reportó que un grupo de representantes demócratas dijo en un encuentro privado que creen que Biden debe desistir de buscar otro mandato. Los reportes mencionaron a Jerrold Nadler de Nueva York, Adam Smith de Washington, Mark Takano de California y Joseph Morelle de Nueva York.

Tratando de girar el foco hacia Trump

A la idea o punto clave de que estaba enfermo y agotado por los recientes viajes al exterior se han sumado también los esfuerzos por volver a enfocar la carrera electoral en lo "mentiroso" que es Trump y la amenaza que consideran representa otro mandato suyo para la democracia de Estados Unidos. Este lunes se sumó también esta defensa por el respeto al proceso de primarias demócratas.

Poner los reflectores otra vez sobre Trump ha resultado cuesta arriba. Esta mañana, Biden volvió a decir que Trump mintió con frecuencia en el cara a cara, y de hecho así fue, y arremetió contra él diciendo que no ha hecho nada desde ese día porque se la ha pasado jugando golf con sus amigos pudientes.

"El foco tiene que girar nuevamente hacia Trump y qué derechos pierdes si es presidente", consideró el representante Eric Swalwell de California citado por el diario The New York Times. "Las últimas tres elecciones nos mostraron que, si tú eres el foco, pierdes", agregó.

Esta semana Biden tiene una retahíla de instancias cruciales. La reunión de líderes de la alianza OTAN, el regreso de los demócratas a Washington y hasta una conferencia de prensa programada con los periodistas que cubren la Casa Blanca, algo que según The New York Times no hace desde 2022.

"Esta semana será absolutamente crucial", dijo ayer a CNN el senador demócrata Chris Murphy, según fue citado por la agencia AFP.

