Cómo el temor por la candidatura de Biden está llevando a los líderes mundiales a pensar en una OTAN "a prueba de Trump"

¿Putin le envía un mensaje a la OTAN con su reciente ataque a hospital en Ucrania? Experto analiza

El creciente escepticismo sobre las posibilidades de reelección del presidente Joe Biden en las próximas elecciones de EEUU, hace que los líderes europeos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que están de visita en Washington, se enfrenten a la perspectiva de que el crítico más prominente de la alianza militar, el republicano Donald Trump, pueda volver al poder y tensar las relaciones en la organización.

La OTAN, formada por 32 aliados europeos y norteamericanos comprometidos a defenderse mutuamente de un ataque armado, c elebra su 75 aniversario durante una cumbre que comenzó el martes.

El anfitrión del evento, Biden, que reunió a los aliados en una red mundial para ayudar a Ucrania a luchar contra la invasión rusa, ha calificado a la alianza como la más unificada de su historia.

“Podemos y defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN y lo haremos juntos”, dijo Biden este miércoles durante la cumbre.

Sin embargo, entre bastidores, un tema dominante es la preparación para una posible división, a medida que crece el poder de las fuerzas de extrema derecha hostiles a la OTAN en Europa, así como las amenazas de Trump.

El futuro político de EEUU y otros factores que preocupan a la OTAN

Se esperaba que la cumbre de esta semana, celebrada en la ciudad donde se fundó la alianza de defensa mutua en 1949, fuera una celebración de la resistencia de la OTAN. Ahora, según un funcionario europeo que habló con la agencia AP bajo anonimato, parece "sombría".

La mala actuación de Biden, en el primer debate presidencial en junio, desató un frenesí sobre si el presidente, de 81 años, es apto para el cargo o debería apartarse como candidato presidencial demócrata y eso se ha convertido en una preocupación para la OTAN.

Pero también hay otras dos cosas que preocupan a los líderes de los países que conforman la OTAN: los avances rusos en el campo de batalla en los meses en que los republicanos del Congreso aliados de Trump retrasaron las armas y la financiación de EEUU a Ucrania. Y la posibilidad de que lleguen al poder gobiernos de extrema derecha poco afines de la OTAN.

Incluso antes del debate, los gobiernos europeos estaban inmersos en consultas sobre lo que podrían hacer para garantizar que la OTAN, el apoyo occidental a Ucrania y la seguridad de cada uno de los países de la OTAN perduren en caso de que Trump vuelva a ganar la presidencia en noviembre y modere las aportaciones estadounidenses.

Algunos estadounidenses y europeos lo llaman "blindarse contra Trump", o "blindar la OTAN de cara al futuro" si se tienen en cuenta los avances políticos de los bloques políticos de extrema derecha en Europa.

¿Por qué la posible reelección de Trump inquieta a la OTAN?

Durante la campaña electoral, el magnate ha amenazado con hacer saltar por los aires el principio de autodefensa mutua en el que se basa la OTAN desde su fundación tras la Segunda Guerra Mundial.

Uno de los exasesores de seguridad nacional de Trump John Bolton dice que el expresidente en un segundo mandato trabajaría para sacar a Estados Unidos de la OTAN. El Congreso aprobó el año pasado una ley que lo hace más difícil, pero un presidente podría simplemente dejar de colaborar en algunas o todas las misiones de la OTAN.

El gasto en defensa ha sido una de las mayores quejas de Trump sobre la OTAN, y ha sugerido en repetidas ocasiones que EEUU no defendería a los países que no cumplieran el objetivo acordado de gastar el 2% del producto interior bruto en defensa.

Recientemente, los aliados de la OTAN están reforzando sus fuerzas contra cualquier agresión más amplia por parte de Vladimir Putin, y un récord de 23 naciones de la OTAN están cumpliendo los objetivos de gasto en defensa, frente a solo tres hace una década.

En febrero de este año, Trump también deslizó un comentario en el que dijo que alentaría a Rusia y a su presidente Putin, a “hacer lo que le dé la gana” contra un miembro "moroso" de la OTAN.

También durante el debate presidencial el 27 de junio, Biden preguntó a Trump: si EEUU "¿va a permanecer en la OTAN o va a retirarse de la OTAN?". Como respuesta Trump ladeó la cabeza encogiéndose de hombros.

Rachel Rizzo, investigadora principal sobre la OTAN en el think tank no partidista Atlantic Council, dice que tiene un mensaje contundente para los europeos: "Alucinar con un segundo mandato de Trump no ayuda a nadie".

Para los aliados en la cumbre, dijo, la clave será resistir la tentación de detenerse en los detalles de los acontecimientos sin precedentes en la política de EEUU y poner sus cabezas en la preparación de la ayuda militar occidental para Ucrania y prepararse para cualquier disminución del apoyo de Estados Unidos.

Los gobiernos de extrema derecha también preocupan a la OTAN

En las elecciones francesas, el partido de extrema derecha de Marine Le Pen, contrario a la OTAN, aumentó considerablemente su número de escaños en el Parlamento. Las fuerzas de extrema derecha también están ganando terreno en Alemania y eso despertó las alertas en la organización.

Algunos funcionarios y analistas europeos afirman que se trata simplemente del auge y caída de la lealtad de los votantes en las democracias, algo con lo que la OTAN ya se ha enfrentado anteriormente.

Señalan el caso de Polonia, donde un partido de derechas perdió el poder el año pasado y cuyos ciudadanos han estado entre los más fervientes partidarios de la OTAN. También señalan a Italia, donde la primera ministra populista de derechas Giorgia Meloni se ha ganado los elogios como aliada.

¿Qué se ha dicho en los últimos días en la cumbre en Washington?

Este miércoles, funcionarios estadounidenses y europeos afirmaron que Ucrania está en un camino “irreversible” para ser miembro de la OTAN, proporcionando garantías de los aliados de que podrá incorporarse a la alianza militar de Occidente luego de que termine su guerra contra Rusia.

“Creo que es muy importante darle a un mensaje al Kremlin desde acá, de que el camino de Ucrania y el puente hacia la incorporación a la OTAN es ahora irreversible”, comentó Alexander Stubb presidente de Finlandia.

En lo que representa otro impulso para Ucrania, EEUU, Holanda y Dinamarca anunciaron también que los primeros cazas F-16 proporcionados por la OTAN iban en camino a Ucrania y estarían volando este verano tras meses de trabajo.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy publicó en redes su agradecimiento por el esfuerzo para fortalecer su fuerza aérea, que se produce poco después de que Ucrania experimentara uno de los ataques más mortíferos de la guerra.

Estados Unidos y otros países se han opuesto a darle membresía a Ucrania mientras sigue el conflicto con Rusia, a fin de no provocar una guerra más amplia. También enfatizan que Ucrania debe tomar pasos más firmes para luchar contra la corrupción y aplicar otras reformas.

El presidente ruso Vladímir Putin se opone a que Ucrania sea parte de la OTAN, afirmando que ello amenaza la seguridad nacional y los intereses de Rusia.

