Crece el número de congresistas demócratas que considera que Biden debe abandonar su carrera por la reelección

Video Cuatro congresistas demócratas se suman a las voces que le piden a Biden que abandone su campaña

Un grupo de cuatro legisladores demócratas de alto perfil dijeron de forma privada este domingo que creen que el presidente Joe Biden debe poner fin a su carrera por la reelección en medio de las dudas que generó su débil desempeño en el debate contra Donald Trump, de acuerdo con tres fuentes que hablaron con el diario The New York Times y la cadena CNN.

Son cuatro voces que se suman a otras que de forma pública han expresado en los últimos días su inclinación a que Biden, de 81 años, abandone la candidatura demócrata. Esta vez fueron, de acuerdo con las fuentes que hablaron con el periódico, el representante de Nueva York Jerrold Nadler, el demócrata de mayor rango en el comité Judicial; Adam Smith de Washington, del comité de Servicios Militares; Mark Takano de California, del comité de Asuntos de los Veteranos; y Joseph Morelle de Nueva York, del comité Administrativo.

PUBLICIDAD

Todos se reunieron este domingo convocados por su líder en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries de Nueva York, quien usualmente lidera este encuentro los días miércoles. Ninguno llegó a expresar de forma pública el deseo reportado por el diario ni dio señales de que le pedirá a Biden que dé un paso al costado.

Según CNN el número de legisladores que dijeron explícitamente que Biden no debería ser el candidato demócrata fue mayor que el número de quienes abogaron por su permanencia. Entre los que se opusieron a Biden como candidato -además de los citados por el Times- están Jim Himes, de Connecticut, y Susan Wild, de Pennsylvania.

Mientras eso ocurría, Biden instó a sus partidarios a permanecer unidos en una entusiasta misa en una iglesia en Pennsylvania, mientras su equipo de campaña se preparaba para la creciente presión para que él abandone su candidatura en medio de las crecientes preguntas sobre si es apto para otro mandato.

Biden intenta encarrilar su candidatura en un evento en Philadephia

Hablando desde un escenario de la Iglesia de Dios en Cristo de Mount Airy, al noroeste de Philadelphia, Biden, trató de bromear sobre las preocupaciones sobre su edad diciendo: "Sé que aparento 40", pero "llevo haciendo esto mucho tiempo".

"Sinceramente, nunca he sido tan optimista sobre el futuro de Estados Unidos si permanecemos unidos", dijo Biden, hablando a partir de un texto preparado sin usar el teleprompter.

Como el Congreso se prepara para reanudar labores esta semana se espera que más legisladores demócratas expresen su deseo de que Biden se haga a un lado, pero otros están haciendo esfuerzos para apoyar al presidente y volver a centrar la atención en Trump y el peligro que dicen que representa para el país y la democracia.

PUBLICIDAD

El propio Biden estuvo llamando personalmente a legisladores durante el fin de semana. El sábado, se unió a una llamada con representantes de la campaña y reiteró que no tiene planes de abandonar la carrera, a pesar de una situación política cada vez más precaria.

En cambio, el presidente se comprometió a hacer más campaña en el futuro y a intensificar sus viajes políticos, según dos personas que hablaron bajo condición de anonimato con la agencia AP para discutir conversaciones privadas.

Los llamados a Biden de retirarse surgen de distintas direcciones

Tras el primer debate presidencial con Trump, el pasado 27 de junio, aumentaron las preocupaciones sobre la capacidad de Biden para resistir los cuatro meses restantes de la campaña —por no hablar de cuatro años más en la Casa Blanca— y las verdaderas posibilidades de salir victorioso.

Alan Clendenin, concejal de Tampa y miembro del Comité Nacional Demócrata, dijo el domingo: "Creo que lo mejor para nuestro país y para el mundo es que el presidente Joe Biden se haga a un lado y permita que la vicepresidenta Kamala Harris lleve adelante su agenda como nuestra candidata demócrata".

Y el director Rob Reiner, que ha ayudado a organizar ostentosas recaudaciones de fondos en Hollywood para Biden en el pasado, publicó en X (antes Twitter): "Es hora de que Joe Biden dimita".

Como la convención demócrata está a la vuelta de la esquina, el poco tiempo que hay hace que la situación sea especialmente difícil. Quienes creen que Biden ya no está a la altura de las circunstancias están implorando a los demócratas que lo sustituyan al frente de la candidatura antes de que sea demasiado tarde.

PUBLICIDAD

La entrevista que Biden concedió el viernes a la cadena ABC no ha convencido a los escépticos. Y eso a pesar de que durante el fin de semana otros demócratas clave, encabezados por la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y el congresista James Clyburn de Carolina del Sur, han dado su apoyo a Biden.

Barry Goodman, un abogado de Michigan que recauda fondos para los demócratas, dijo el domingo que sigue apoyando a Biden pero que, en caso de que se apartara, respaldaría a Harris. Esto es notable, ya que Goodman también fue copresidente financiero de las dos campañas estatales de la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, que también ha sido mencionada como una alternativa para encabezar la lista.

Biden recibe un mensaje de apoyo durante la misa

No obstante, Biden encontró una audiencia muy amistosa en Mount Airy, donde el pastor Louis Felton comparó al presidente con José y la historia bíblica de su "capa de muchos colores". En ella, José fue vendido como esclavo en Egipto por sus celosos hermanos.

"Nunca descartes a José", imploró Felton. Luego, refiriéndose a los demócratas que han pedido a Biden que se aparte, añadió: "Eso es lo que pasa, señor presidente. La gente está celosa de usted. Celosos de su firmeza, celosos de su favor. Celosos de la mano de Dios sobre su vida". Eso vino después de que Biden entrara entre aplausos y un grito de "¡Que sepa que estamos con él!".

"No hay elección que no podamos ganar", dijo Felton a los reunidos. "Estamos juntos porque queremos a nuestro presidente".

También calificó a Biden de "luchador" y "ganador" y dirigió una oración en la que dijo: "Nuestro presidente se desanima, pero hoy, a través de tu espíritu santo, renueva su mente, renueva su espíritu, renueva su cuerpo".

PUBLICIDAD

La visita dio a Biden la oportunidad de dinamizar a los votantes afroestadounidenses, que son el mayor y más leal bloque de apoyo de los demócratas. También podría enviar un mensaje a los miembros del Caucus Negro del Congreso, cuyo respaldo necesitará el presidente para sofocar una posible rebelión en el Capitolio.

Tras el servicio religioso, Biden visitó una oficina de campaña en Philadelphia, donde el senador John Fetterman, un demócrata de Pennsylvania que ganó una dura carrera en 2022 mientras se recuperaba de un derrame cerebral, ofreció un contundente respaldo al presidente.

"Solo hay un tipo que haya derrotado a Trump", dijo Fetterman. "Y él lo va a hacer dos veces y lo va a acabar para siempre".

El tiempo se agota para buscar otro candidato, sugieren algunos demócratas

Biden también programó un mitin con miembros del sindicato en Harrisburg. Al bajar allí del Air Force One, al presidente se le preguntó si el Partido Demócrata le apoyaba y respondió enfáticamente: "Sí". Su siguiente parada es Washington, donde los líderes de los países de la OTAN se reunirán en una cumbre de tres días a partir del martes.

Sin embargo, a pesar de los sentimientos de personas como Fetterman, otros no están del todo convencidos.

El senador demócrata Chris Murphy, de Connecticut, declaró a CNN que Biden "necesita responder a esas preguntas que tienen los votantes" y añadió: "Si lo hace esta semana, creo que estará en muy buena posición y podremos volver a lo que tiene que ser esta campaña".

Biden ha rechazado someterse a pruebas cognitivas independientes, argumentando que los rigores cotidianos de la presidencia eran prueba suficiente de su agudeza mental. Aun así, el representante demócrata por California Adam Schiff dijo el domingo a NBC que estaría "encantado si tanto el presidente como Donald Trump se sometieran a una prueba cognitiva".

PUBLICIDAD

Corrección: una versión previa de esta nota incluyó el reporte de The Washington Post sobre que el representante Ted Lieu se había sumado a las voces inclinadas a que Joe Biden retire su aspiración de reelección. El Post eliminó esa referencia porque Lieu dijo que no había hablado al respecto y hemos hecho lo propio en esta nota.

Mira también: