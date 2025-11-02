Los hispanos están molestos con los republicanos del Congreso, pero no tanto con el presidente Trump: encuesta UnidosUS

Video Comunidad hispana crece en EEUU y su presencia es cada vez más importante: estos son los datos

El 81% de los votantes hispanos está preocupado porque el Congreso no cumple con su función de control y equilibrio de poderes y está cediendo demasiada autoridad constitucional al presidente y al Poder Ejecutivo, de acuerdo con una encuesta presentada este lunes por UnidosUS, la mayor organización de defensa de los derechos civiles de los latinos en Estados Unidos.

Para el 62% de los consultados en la 'Encuesta Bipartidista de Votantes Hispanos: el Camino a 2026', la responsabilidad de lo que consideran la falla del Poder Legislativo en incumplir con su función de balance de poderes es mayormente de los republicanos.

Una cifra similar, 61%, responsabiliza a los legisladores del GOP por el impasse que mantiene a decenas de trabajadores públicos en casa y sin paga por el cierre del gobierno federal, que ya supera un mes, mientras que un 22% culpa a los demócratas.

Si las elecciones de mitad de mandato de 2026 se celebraran hoy, el 52% afirma que votaría por el candidato demócrata de su jurisdicción a la Cámara de Representantes, mientras que el 28% se inclinaría por el republicano; el 75% de los encuestados afirma que es seguro o probable que vote.

La popularidad de Trump entre los hispanos

En cuanto al presidente Trump, aunque el 64% desaprueba su gestión, solo el 13% de quienes votaron por él dice que no volvería a hacerlo y un 9% no está seguro de si lo haría. Un 78% volvería a elegirlo presidente, de acuerdo con el sondeo que indica que una mayoría (58%) dijo haber votado por la demócrata Kamala Harris en noviembre de 2024, frente al 38% que lo hizo por el actual mandatario.

Sin embargo, el presidente Trump tiene un alto rechazo en la comunidad hispana. De los encuestados, el 64% lo ve desfavorablemente, una cifra mucho mayor al promedio en ese renglón que muestran las encuestas nacionales. Un 32% de los encuestados lo ve favorablemente.

Los temas que más influyen en la opinión sobre el presidente Trump incluyen el costo de vida y la inflación, las detenciones y deportaciones de inmigrantes, el empleo y la economía, y los recortes a Medicaid y a los programas de asistencia alimentaria.

El 65% cree que el presidente Trump y los republicanos del Congreso no se están enfocando lo suficiente en mejorar la economía, lo que significa un aumento del 5% desde abril de 2025. De cara al próximo año, el 50% cree que las políticas económicas de la administración Trump los perjudicarán.

Preocupación por la economía supera a inmigración

Pese a la agresiva política inmigratoria y de deportaciones que ha puesto en marcha el gobierno de Trump que ha afectado a muchos integrantes de la comunidad hispana en todo el país, los problemas económicos siguen dominando las prioridades de los votantes latinos.

El costo de vida, empleo, vivienda y la accesibilidad a la atención médica, están por delante de inmigración entre las principales preocupaciones de la comunidad.

Solo el 20% considera necesaria una reforma migratoria que de una vía a la ciudadanía para personas indocumentadas que cumplen la ley y residen desde hace tiempo, incluidas aquellas que fueron traídas aquí cuando eran niños; garantizar que los centros de detención sean seguros, higiénicos y humanos; dar a personas en proceso de deportación la oportunidad de presentar su caso ante un tribunal; y tomar medidas enérgicas contra los traficantes de personas y los narcotraficantes.

Sin embargo, un 72 % critica el reciente fallo de la Corte Suprema que permite que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) use perfiles raciales por parte de las autoridades, como apariencia, idioma y el tipo de trabajo que desempeñan las personas, para identificar a sospechosos de estar indocumentados en el país.

Aproximadamente la mitad de las personas consultadas en el sondeo está en desacuerdo con el despliegue de tropas estadounidenses en las ciudades para combatir la delincuencia (50 %), o ayudar con el control migratorio (48 %). El 31 % cree que tales despliegues no deberían ocurrir en absoluto.

El 41 % piensa que la gente teme que las autoridades de inmigración los arresten, incluso si son ciudadanos estadounidenses o tienen estatus legal para su permanencia en el país.

Libertad democrática y violencia política

Además de la inseguridad económica, los votantes hispanos también sienten que sus libertades están amenazadas. El 59 % cree que sus derechos civiles y libertades ciudadanas se han vuelto menos seguros,

El 49 % está muy preocupado de que ellos o algún ser querido puedan ser víctimas de violencia política, y el 44 % cree que el reciente aumento de la violencia política se debe principalmente al discurso republicano, frente al 19 % que responsabiliza a los demócratas.

Asuntos como corrupción gubernamental e influencia corporativa; protección de los derechos constitucionales y la ley; derechos civiles e igualdad de oportunidades; derecho al voto y protección de la democracia solo son consideradas por el 7% o menos de los encuestados.

La 'Encuesta Bipartidista de Votantes Hispanos' consultó a 3000 votantes latinos registrados, del segundo grupo demográfico más numeroso en edad de votar en el país y un grupo crucial cuyas prioridades deben tener un peso significativo, especialmente en un contexto de resultados electorales muy ajustados.

El equipo de encuestadores bipartidista, BSP Research y Shaw & Co., consultó a 400 votantes latinos en cada uno de los estados de Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia y Texas.