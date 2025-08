La campaña de la administración Trump para socavar las próximas elecciones

¿Por qué llegamos a la conclusión de que esto refleja una estrategia concertada?

I. Intentos de modificar reglas electorales e interferir en la administración de las elecciones mediante una orden ejecutiva

Once estados y Washington, D.C., requieren que sus sistemas tengan la certificación federal. E incluso los estados que no exigen la certificación federal suelen incorporar directrices y pruebas federales y utilizan sistemas de votación que han sido certificados a nivel federal. Sin embargo, en la actualidad, solo un sistema de votación disponible cumple con las normas emitidas antes de la orden ejecutiva, y fue certificado apenas el 7 de julio de 2025 . Remplazar estas máquinas podría costar a los estados billones de dólares.

El intento del presidente de interferir con los sistemas de votación no es ninguna novedad. Durante su primer mandato, trató de obligar al fiscal general, el Departamento de Defensa y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a confiscar máquinas de votación . No tuvo éxito.

Requisito a los electores de “mostrar sus papeles”

¿Por qué está mal? : El presidente no tiene ningún derecho a modificar las reglas electorales del país ni regular las elecciones federales por su cuenta. Tal como lo señaló hace poco un tribunal federal, “la Constitución no le concede al presidente ninguna de estas facultades”. Al emitir la orden, el presidente asumió una extraordinaria facultad unilateral de regular las elecciones federales y usurpar los poderes del Congreso, los estados y la EAC, una agencia federal independiente y bipartidaria.

Situación actual : hay cinco demandas judiciales contra la orden ejecutiva en todo el país. Mientras estos litigios siguen su curso, dos tribunales han bloqueado algunas de sus disposiciones, como la que le ordena a la EAC agregar el requisito de mostrar un pasaporte o un documento de naturalización para registrarse para votar en las elecciones federales. Se aplicaría el mismo razonamiento —de que el presidente no tiene ninguna facultad para obligar a la EAC a hacer nada— a otras partes de la orden que aún no se han aplicado. Los litigios siguen en curso.

La manipulación de los equipos de votación

¿Por qué está mal? : El presidente no tiene la facultad de regular las elecciones ni modificar las directrices de los equipos de votación. Tampoco tiene el poder de darle órdenes a la EAC, un organismo independiente, de ninguna forma, tal como afirmó hace poco un tribunal federal. Si bien ciertas agencias federales pueden ofrecer asistencia técnica o emitir directrices para los equipos de votación, ninguna tiene la facultad de obtener el custodio exclusivo de los equipos de votación para su inspección. Los estados también tienen reglas sobre quiénes pueden conseguir el acceso a los equipos. En Colorado, por ejemplo, si alguien que no sea un funcionario electoral u otra persona autorizada tiene acceso a un sistema de votación, se puede prohibir el uso de ese equipo.

Acceso a datos sensibles en los registros de votantes

II. Ataques contra las autoridades electorales y la sociedad civil

La instrumentalización política de las agencias federales

Penalización de firmas de abogados

Amenazas contra las autoridades electorales y organizaciones sin fines de lucro

¿Por qué está mal?: Amenazar con presentar cargos penales sobre la base de mentiras con respecto a las elecciones de 2020 no tiene ninguna justificación jurídica ni real. No hay ninguna prueba que demuestre que las elecciones de 2020 estuvieron afectadas por cualquier tipo de fraude o deshonestidad en la administración de las elecciones. El Proyecto 2025 propone utilizar una ley diseñada para proteger los derechos civiles, incluido el derecho al voto, a fin de procesar a funcionarios estatales que ayudaron a ejercer ese derecho, una teoría legal que seguramente sea difícil de defender ante la justicia.

Situación actual : Hasta el momento, estas amenazas no han sido más que eso. Por ejemplo, a los abogados del DOJ encargados de encontrar maneras de procesar a autoridades electorales supuestamente por no garantizar una correcta ciberseguridad, se supo que les está costando encontrar alguna legislación penal que se lo permita.

III. Apoyo a personas que menoscaban las elecciones

El indulto a los atacantes del 6 de enero

Intentos de socavar el procesamiento de la subversión electoral

IV. Reducción de la obligación de proteger las elecciones

La administración Trump está abandonando su responsabilidad de proteger las elecciones en los EE. UU. Las autoridades electorales estatales y locales ya no tienen a un aliado confiable en el gobierno federal. Y el electorado ya no puede contar con que el DOJ reivindique su derecho al voto.

Desmantelamiento de la CISA

Directivas al DOJ para amenazar el derecho al voto, en lugar de protegerlo

Bajo la dirección de Riordan, el DOJ demandó a varios administradores de elecciones en Carolina del Norte en un claro intento de provocar la purga de miles de votantes elegibles de los padrones. El departamento también demandó a un funcionario electoral del condado de Orange, California , por no brindarle al departamento información privada sin expurgar sobre los votantes que había eliminado de los padrones; el funcionario ya había provisto registros expurgados para proteger la privacidad de los votantes, pero el departamento no estuvo de acuerdo con la expurgación de la información privada.

A unos 200,000 registros de votantes en Carolina del Norte les falta el número de licencia de conducir o los últimos cuatro dígitos del número de seguridad social, como consecuencia del mal diseño del formulario estatal de registro de votantes y probablemente de otros errores en el manejo de datos. Estos son errores cometidos por el estado, no por la persona votante; además, la omisión de estos números en los registros de votantes no indica nada sobre la elegibilidad de estas personas para votar. Pero la demanda del DOJ contra Carolina del Norte, supuestamente presentada para solucionar los errores del estado, pide un recurso que provocaría la eliminación de muchos de estos votantes de los padrones.

La fundación PILF y otros grupos han intentado presionar para que se efectúen purgas de votantes mediante demandas judiciales, pero la justicia se lo ha impedido una y otra vez. Esto se debe a que, si bien la ley federal exige a los funcionarios electorales realizar un mantenimiento “ razonable” de las listas de votantes, no requiere ningún programa en particular para eliminar a votantes, ni obliga a eliminar a votantes por errores en sus registros que no son culpa de la persona votante y que no indican nada sobre su elegibilidad.