La salida de Nielsen fortalece el ala dura en la Casa Blanca y pone la inmigración en el centro de las presidenciales 2020

Kirsjten Nielsen se convirtió en la cara de la dura política migratoria de Donald Trump , la defensora de la cuestionada política de ‘tolerancia cero’ que implicó la separación de centenares de familias centroamericanas, la feroz portavoz de la estrategia de la Casa Blanca ante el Congreso, pero todo eso no fue suficiente y la secretaria de Seguridad Nacional salió del puesto este domingo luego de perder la confianza del presidente.

No está claro qué papel pudo haber jugado Miller específicamente en la salida forzada de Nielsen, aunque el asesor de 33 años ejerce gran influencia y goza de una estabilidad con la que pocos cuentan en la Casa Blanca de Trump.

Sin el favor presidencial

En el caso del aún director interino de ICE (Trump no ha dicho a quién propondrá en lugar de Vitiello) la figura de Miller parece haber jugado algún papel.

De acuerdo con lo que han dicho a medios fuentes del ejecutivo, en opinión del asesor presidencial, Vitiello no tendría el compromiso con las nuevas políticas migratorias para imponerlas sobre una burocracia de la cual ha sido parte desde 1985, cuando se enroló en la Patrulla Fronteriza.

Trump cobra en sus asistentes las frustraciones de no poder avanzar la agenda migratoria que quisiera imponer para cumplir con las expectativas de su base electoral, pese a que está imposibilitado de hacerlo por restricciones que imponen las leyes nacionales y los compromisos internacionales asumidos por Washington.

Este viernes, durante un viaje a la frontera en California, Trump criticó el Acuerdo Flores de 1997, aunque demostró que no sabía de dónde salía ese acuerdo que impide que el gobierno detenga menores de edad indocumentados al criticar al “juez Flores” por la “desastrosa” decisión. El acuerdo toma su nombre de la salvadoreña de 15 años que fue detenida en 1995 en la frontera y desató la pugna legal que terminó en el compromiso.

“No pueden entrar. Nuestro país está repleto (de gente) ¿Qué podemos hacer? No podemos manejarlo más. Nuestro país está lleno. No pueden entrar, lo siento”, dijo el presidente a la Coalición Judía Republicana, entre quienes había sobrevivientes del Holocausto que obtuvieron asilo en EEUU en tiempos de la Alemania nazi y la Segunda Guerra Mundial.

Aunque los centroamericanos que llegan a la frontera indican que huyen de la violencia perpetrada por los grupos criminales en sus países de origen, muchos aseguran que se trata de migrantes económicos que buscan una mejor vida para ellos y sus familias y que EEUU no tiene la capacidad de absorberlos, además de no entrar en la categoría de los que huyen por razones que no son económicas.