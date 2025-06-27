La 'parlamentarian' del Senado advierte a republicanos que hay cosas que no pueden incluir en el plan fiscal de Trump

Video Plan fiscal de Trump: senador Rubén Gallego habla de los puntos que más afectarían a los latinos

Algunos republicanos reaccionaron con indignación el jueves después de que la parlamentaria del Senado, Elizabeth MacDonough, advirtiera que algunas de las medidas de su proyecto de ley fiscal y de inmigración no podían incluirse en la legislación.

El senador Tommy Tuberville, republicano por Alabama, tuiteó en X que MacDonough debería ser despedida "lo antes posible". El representante Greg Steube, republicano de Florida, insinuó que ella era partidista, preguntando por qué una "burócrata del pantano no elegida, que fue nombrado por Harry Reid hace más de una década" puede decidir lo que está en el proyecto de ley".

La parlamentaria y su personal asesoran de forma imparcial al presidente del Senado, a los presidentes de las cámaras y de las comisiones, a los senadores y a su personal sobre las normas, precedentes y estatutos del Senado en lo que se refiere a los procedimientos senatoriales, explica el Bipartisan Policy Center, un grupo de expertos sobre la actividad del Congreso.

La actual parlamentaria, Elizabeth MacDonough, ha trabajado desde 2012 bajo el liderazgo de ambos partidos, lo que subraya la naturaleza no partidista del cargo.

Críticas públicas bipartidistas

Pero no es la primera vez que el papel normalmente discreto y jurídico de la parlamentaria suscita críticas públicas.

MacDonough también ha echado por tierra los planes demócratas a lo largo de los años, aconsejando en 2021 que no podían incluir un aumento del salario mínimo en su proyecto de ley de ayuda por el Covid-19.

Más tarde, ese mismo año, aconsejó a los demócratas que abandonaran su intento de permitir que millones de inmigrantes permanecieran temporalmente en Estados Unidos como parte de su gran proyecto de ley sobre el clima.

Pero la atención prestada a las sentencias de MacDonough en los últimos años también refleja un cambio más amplio en el Congreso, donde los legisladores intentan cada vez más encajar sus principales prioridades políticas en proyectos de ley que no puedan ser obstruidos en el Senado.

El proceso cuenta con normas especiales diseñadas para impedir disposiciones no relacionadas con el gasto o los impuestos, y ahí es donde entra en juego la parlamentaria, que ofrece un análisis de lo que cumple los requisitos y lo que no.

Su última ronda de decisiones del jueves supuso un duro golpe para los esfuerzos del Partido Republicano por recortar cientos de miles de millones de dólares del presupuesto de Medicaid durante la próxima década. Los republicanos del Senado podrían optar por ignorar sus recomendaciones, pero es poco probable que lo hagan.

Veamos más de cerca qué hace la parlamentaria del Senado y por qué los legisladores están tan pendientes de sus recomendaciones en estos momentos.

El papel crucial del parlamentario

Tanto la Cámara de Representantes como el Senado cuentan con un parlamentario que presta asistencia sobre las normas y los precedentes de esa cámara. A menudo se les ve asesorando a quien preside la cámara sobre los procedimientos adecuados que deben seguirse y las respuestas apropiadas a una consulta parlamentaria.

También se encargan de proporcionar información a los legisladores y a su respectivo personal de forma estrictamente imparcial y confidencial.

Los parlamentarios y su personal solo ofrecen asesoramiento. Sus recomendaciones no son vinculantes. En el caso del enorme proyecto de ley sobre impuestos y gastos que se encuentra ahora ante ambas cámaras, el parlamentario desempeña un papel fundamental al asesorar sobre si las disposiciones del proyecto de ley de reconciliación siguen centrándose en cuestiones fiscales.

Cómo MacDonough se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo

MacDonough, licenciada en literatura inglesa, es la primera mujer del Senado en ocupar el cargo de parlamentaria y solo la sexta persona en ocupar el puesto desde su creación en 1935.

Comenzó su carrera en el Senado en su biblioteca antes de marcharse para obtener una licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de Vermont. Trabajó brevemente como abogada litigante en el Departamento de Justicia antes de regresar al Senado en 1999, esta vez como asistente en la oficina del parlamentario.

Inicialmente, fue nombrada parlamentaria en 2012 por el demócrata Harry Reid, de Nevada, líder de la mayoría del Senado en ese momento. Fue contratada por el senador Mitch McConnell, republicano por Kentucky, cuando este se convirtió en líder de la mayoría en 2015.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur, en el centro a la izquierda, habla con los periodistas junto con miembros del liderazgo republicano, el martes 24 de junio de 2025, en el Capitolio en Washington. Imagen Jacquelyn Martin/AP

Ayudó al presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, a presidir el juicio político de Trump en el Senado en 2020 y estuvo junto al entonces senador Patrick Leahy, demócrata por Vermont, en el segundo juicio de Trump al año siguiente. Trump fue absuelto en ambas ocasiones.

Cuando los partidarios de Trump se enfrentaron a la policía y entraron en el Capitolio con la esperanza de interrumpir la certificación por parte del Congreso de la victoria de Joe Biden en el Colegio Electoral, MacDonough y otros miembros del personal rescataron esas papeletas y llevaron a un lugar seguro las cajas de caoba que las contenían. La oficina de MacDonough, situada en la primera planta del Capitolio, fue saqueada y declarada escena del crimen.

¿Puede el Senado ignorar el consejo del parlamentario?

Sí. El parlamentario hace la recomendación, pero es el presidente que supervisa los procedimientos del Senado quien decide sobre las disposiciones del proyecto de ley. Si hay una disputa, se sometería a votación.

Michael Thorning, director de democracia estructural del Bipartisan Policy Center, dijo que duda que los republicanos quieran seguir ese camino. Y, de hecho, algunos senadores republicanos lo dijeron el jueves.

"Es la integridad institucional, aunque esté convencido al 100 % de que se equivoca", dijo el senador Kevin Cramer, republicano por Dakota del Norte.

Thorning dijo que los legisladores de ambos partidos consideran a MacDonough "una mediadora muy honesta".

"Y el Senado confía en ella", dijo Thorning. A veces, esas decisiones te favorecen y otras veces no. También creo que los miembros reconocen que, una vez que empiezas a tratar el consejo del parlamentario como algo que se puede descartar fácilmente, las reglas empiezan a importar menos".

¿Se ha despedido a parlamentarios?

Los líderes mayoritarios de ambos partidos han sustituido al parlamentario. Durante más de tres décadas, el cargo alternó entre Robert Dove y Alan Frumin, dependiendo del partido que tuviera la mayoría.

Thorning dijo que los dos parlamentarios no estaban muy lejos el uno del otro en cuanto a su interpretación de las reglas y los precedentes del Senado.

MacDonough sucedió a Frumin como parlamentario. Dijo que el pequeño número de peticiones el jueves para su destitución "dice todo lo que la gente necesita saber sobre la actual parlamentaria".

"Los senadores saben que no se trata de alguien que juega a la política", dijo Thorning.

