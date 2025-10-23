Trump insiste en que no buscará la autorización del Congreso para realizar ataques sobre presuntos narcotraficantes

Video EEUU ataca una segunda embarcación en el Pacífico, sus tres tripulantes murieron: Pete Hegseth

Donald Trump insistió este jueves en que no planea solicitar la autorización del Congreso para llevar a cabo ataques militares contra presuntos narcotraficantes en el extranjero.

"No creo que vayamos a pedir necesariamente (que el Congreso apruebe) una declaración de guerra", dijo Trump sobre su campaña en el mar Caribe y océano Pacífico, donde su gobierno mató ya a 37 personas en bombardeos sobre embarcaciones que supuestamente transportaban drogas.

"Creo que vamos a matar a quienes traen drogas a nuestro país, ¿de acuerdo? Los vamos a matar, ¿saben? Estarán prácticamente muertos", agregó.

Trump realizó estas declaraciones poco después de sugerir su intención de ampliar sus operaciones militares a tierra firme.

"Los atacaremos con mucha fuerza cuando lleguen por tierra", declaró Trump a los periodistas en la Oficina Oval.

"Estamos totalmente preparados para hacerlo. Y probablemente volveremos al Congreso y explicaremos exactamente lo que haremos cuando lleguemos a tierra", afirmó.

Así, Trump sugirió que podría acudir al Congreso para informar a los legisladores de este cambio de operaciones marítimas a ataques terrestres.

"Podríamos ir al Senado y al Congreso y contárselo. Pero no creo que tengan ningún problema", dijo antes de dirigirse al secretario de Defensa, Pete Hegseth.

"Pete, ve al Congreso y cuéntaselo. ¿Qué van a decir? ¿No queremos detener la entrada de drogas? (…) No veo ninguna pérdida en ir. No hay razón para no hacerlo”, dijo Trump.

Sin embargo, el presidente parecía referirse a una sesión informativa más que a una solicitud formal de aprobación por parte de los congresistas.

El Senado votará una resolución sobre los ataques militares de EEUU sin autorización del Congreso

Trump insistió en que tiene la "autoridad legal" para llevar a cabo los ataques, pese a los serios cuestionamientos sobre su legalidad que llevó incluso a expertos de Naciones Unidas a calificar los ataques como “ejecuciones extrajudiciales”.

Se espera que el Senado vote la próxima semana sobre una resolución bipartidista que prohibiría a EEUU llevar a cabo ataques dentro de Venezuela sin la autorización explícita del Congreso.

La Constitución otorga al Congreso la autoridad para aprobar una declaración de guerra, aunque las declaraciones formales son poco frecuentes y no se han emitido desde la Segunda Guerra Mundial.

Los legisladores sí que han aprobado de manera más habitual autorizaciones para el uso de la fuerza militar, otorgando al presidente permiso para usar la fuerza contra objetivos específicos.

La última vez que un presidente solicitó una resolución de este tipo fue cuando George W. Bush solicitó autorización en 2002 para usar la fuerza militar contra Irak.

Eso incluye la autoridad para capturar y detener a combatientes y utilizar fuerza letal para eliminar a sus líderes como si fueran soldados enemigos en una guerra, lo que ha sido ampliamente cuestionado por expertos legales e incluso miembros de ambos partidos.

Trump ha justificado sus acciones militares afirmando que EEUU está involucrado en un "conflicto armado" contra los carteles de la droga.

Su gobierno también ha argumentado que el presidente tiene amplias facultades, bajo el Artículo II de la Constitución, para llevar a cabo ataques contra quienes considera "narcoterroristas".

Pero el Congreso, que mantiene amplias facultades bajo el Artículo I de la Constitución para declarar una guerra, no ha autorizado un conflicto armado contra el narcotráfico.

