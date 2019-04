La Casa Blanca aprobó de manera inusual 25 credenciales de seguridad: por qué esto puede ser peligroso

La denunciante, Tricia Newbold, gerente de la Oficina de Seguridad del Personal de la Casa Blanca que ha trabajado en la Casa Blanca durante 18 años bajo administraciones republicanas y demócratas, dijo que fueron otorgados security clearances, que dan acceso a información secreta, a cerca de 25 personas que podrían no estar cualificadas para tenerlos.

Desde hace tiempo que los procedimientos para dar credenciales de seguridad en la Casa Blanca generan preocupación debido a que esos permisos otorgados a personas no calificadas pueden comprometer temas de seguridad nacional. Hasta ahora no se había indagado más allá debido a que el Congreso estaba controlado enteramente por republicanos que no abrieron investigaciones. Ahora, la Cámara Baja de mayoría demócrata busca ir más allá.