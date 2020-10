La carta de una senadora sobre Barrett: "Reconsideren votar a una jueza que cree que mis hijas no deberían haber nacido"

Su madre, la legisladora Tammy Duckworth , fue la primera senadora en la historia de EEUU que dio a luz estando en el cargo . Ahora, la demócrata por Illinois recuerda su lucha para tener a Maile y a su hermana Abigail mediante fecundación in vitro en una emotiva carta contra la nominación de la jueza Amy Coney Barrett, la propuesta por el presidente Donald Trump para la Corte Suprema.

" Mis dos niñas hermosas son únicas, pero mi historia de batalla contra la infertilidad no lo es . La tecnología de asistencia reproductiva ha permitido a miles de estadounidenses tener familia en estados rojos y azules. Por eso les escribo a cada uno de ustedes hoy, especialmente a mis colegas republicanos que arrullaron a Maile cuando visitó el Capitolio, con la esperanza de que consideren el impacto real que su voto en esta nominación sin precedentes tendrá en los estadounidenses que buscan comenzar su familia", escribe la senadora en su carta .

La senadora confiesa haber sentido ´"un nudo de temor" y "angustia en la boca del estómago" cuando se enteró de que la jueza Barrett firmó en 2006 un anuncio de prensa de la organización antiabortista de Indiana St. Joseph County Right to Life, un grupo que rechaza la fecundación in vitro porque el proceso a menudo implica descartar embriones. "Es una entidad con postulados que son considerados radicales incluso dentro del movimiento en contra del derecho a elegir", señala Duckworth.