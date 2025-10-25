Kamala Harris deja la puerta abierta para un nuevo intento de llegar a la presidencia en 2028

Video Kamala Harris admite que fue un "error" permitir que Biden buscara la reelección: las noticias del día

La exvicepresidenta Kamala Harris dejó la puerta abierta a una posible candidatura presidencial para 2028, y aseguró en una entrevista con la BBC que su carrera política aún no ha terminado.

"He vivido toda mi carrera como una vida de servicio y lo llevo en la sangre", dijo en una entrevista con la periodista británica Laura Kuenssberg. "No he terminado", añadió Harrisn añadiendo que "posiblemente" podría ser presidenta algún día, aunque no confirmó su candidatura. Si eventualmente se lanzara, marcaría su tercer intento por llegar al Despacho Oval.

PUBLICIDAD

Durante la entrevista, criticó duramente al presidente Donald Trump, calificándolo de “tirano”. Harris dijo que sus advertencias de campaña sobre el comportamiento autoritario del republicano se cumplieron y acusó al presidente de usar al Departamento de Justicia como arma política y de intentar silenciar a sus críticos.

En la entrevista con la BBC, Harris hizo referencia a supuestos rivales políticos, entre ellos la fiscal general de Nueva York, Letitia James, el exasesor de seguridad nacional, John Bolton, y el exdirector del FBI, James Comey.

Harris también cuestionó a líderes empresariales y de instituciones estadounidenses a quienes acusó de rendirse ante Trump por conveniencia o por interés económico. La Casa Blanca respondió que Harris “debería haber entendido el mensaje” tras su derrota y la acusó de seguir “difundiendo mentiras”.

Según reportes, la exvicepresidenta también ha considerado postularse para gobernadora de California. Harris anunció en julio que no buscaría reemplazar al gobernador Gavin Newsom, quien también podría ser un posible candidato presidencial para 2028.

Harris acaba de publicar su libro 107 días, donde relata su campaña presidencial después del retiro de Joe Biden, en la que tuvo poco más de tres meses para organizar su candidatura antes de perder frente a Trump.

La entrevista completa se emitirá en la BBC el domingo, 26 de octubre, donde Harris también abordó si debió pedir a Biden que se retirara antes y si eso habría cambiado el resultado electoral, a lo que no dio una respuesta clara.

Las especulaciones sobre sus próximos pasos se han intensificado desde la publicación del libro sobre la breve campaña de Harris para 2024 tras la retirada del expresidente Biden de la contienda. En un extracto, sugirió que la decisión de Biden de presentarse a la reelección fue una "imprudencia", siendo que había dudas generalizadas sobre su edad avanzada para llevar adelante un segundo mandato.

PUBLICIDAD

El libro ha recibido críticas de muchos considerados posibles aliados dentro del Partido Demócrata. Muchos han expresado su frustración con Harris por algunas de las revelaciones de sus memorias, argumentando que podrían causar división.