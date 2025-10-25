Cambiar Ciudad
Partido Demócrata

Kamala Harris deja la puerta abierta para un nuevo intento de llegar a la presidencia en 2028

"No he terminado", dijo la exvicepresidenta demócrata en una entrevista con el medio británico BBC. Harris también criticó al presidente Donald Trump llamándolo "tirano" y diciendo que sus advertencias de campaña sobre el espíritu dictatorial del republicano se están comprobando.

Univision picture
Por:Univision
Video Kamala Harris admite que fue un "error" permitir que Biden buscara la reelección: las noticias del día

La exvicepresidenta Kamala Harris dejó la puerta abierta a una posible candidatura presidencial para 2028, y aseguró en una entrevista con la BBC que su carrera política aún no ha terminado.

"He vivido toda mi carrera como una vida de servicio y lo llevo en la sangre", dijo en una entrevista con la periodista británica Laura Kuenssberg. "No he terminado", añadió Harrisn añadiendo que "posiblemente" podría ser presidenta algún día, aunque no confirmó su candidatura. Si eventualmente se lanzara, marcaría su tercer intento por llegar al Despacho Oval.

PUBLICIDAD

Durante la entrevista, criticó duramente al presidente Donald Trump, calificándolo de “tirano”. Harris dijo que sus advertencias de campaña sobre el comportamiento autoritario del republicano se cumplieron y acusó al presidente de usar al Departamento de Justicia como arma política y de intentar silenciar a sus críticos.

Más sobre Partido Demócrata

El Pentágono aceptó una donación de $130 millones de un "amigo" anónimo de Trump para pagar a militares durante el cierre del gobierno
3 mins

El Pentágono aceptó una donación de $130 millones de un "amigo" anónimo de Trump para pagar a militares durante el cierre del gobierno

Política
Gobierno de Trump | Últimas noticias en vivo | EEUU envía grupo de combate con un portaviones nuclear a aguas del Caribe
30 Historias
Liveblog

Gobierno de Trump | Últimas noticias en vivo | EEUU envía grupo de combate con un portaviones nuclear a aguas del Caribe

Política
¿Recibes 'food stamps'? Unas 42 millones de personas se verán afectadas desde noviembre por el cierre de gobierno
8 mins

¿Recibes 'food stamps'? Unas 42 millones de personas se verán afectadas desde noviembre por el cierre de gobierno

Política
Trump anuncia que da por "terminadas" todas las negociaciones comerciales con Canadá
14 Historias
Liveblog

Trump anuncia que da por "terminadas" todas las negociaciones comerciales con Canadá

Política
Carolina del Norte aprueba nuevo mapa electoral: cómo van los esfuerzos de redistribución de distritos impulsados por Trump
6 mins

Carolina del Norte aprueba nuevo mapa electoral: cómo van los esfuerzos de redistribución de distritos impulsados por Trump

Política
Departamento del Tesoro impone nuevas sanciones a las mayores petroleras rusas
14 Historias
Liveblog

Departamento del Tesoro impone nuevas sanciones a las mayores petroleras rusas

Política
En pausa la cumbre Trump-Putin para hablar sobre la guerra de Rusia en Ucrania
19 Historias
Liveblog

En pausa la cumbre Trump-Putin para hablar sobre la guerra de Rusia en Ucrania

Política
Corte Suprema decidirá si consumidores de drogas pueden tener armas
10 Historias
Liveblog

Corte Suprema decidirá si consumidores de drogas pueden tener armas

Política
La segunda protesta 'No kings' contra las políticas de Trump
21 Historias
Liveblog

La segunda protesta 'No kings' contra las políticas de Trump

Política
Gobierno de Trump | Últimas noticias en vivo | Gobierno de Trump pide a la Corte Suprema que permita el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago
27 Historias
Liveblog

Gobierno de Trump | Últimas noticias en vivo | Gobierno de Trump pide a la Corte Suprema que permita el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago

Política

En la entrevista con la BBC, Harris hizo referencia a supuestos rivales políticos, entre ellos la fiscal general de Nueva York, Letitia James, el exasesor de seguridad nacional, John Bolton, y el exdirector del FBI, James Comey.

Harris también cuestionó a líderes empresariales y de instituciones estadounidenses a quienes acusó de rendirse ante Trump por conveniencia o por interés económico. La Casa Blanca respondió que Harris “debería haber entendido el mensaje” tras su derrota y la acusó de seguir “difundiendo mentiras”.

Según reportes, la exvicepresidenta también ha considerado postularse para gobernadora de California. Harris anunció en julio que no buscaría reemplazar al gobernador Gavin Newsom, quien también podría ser un posible candidato presidencial para 2028.

Harris acaba de publicar su libro 107 días, donde relata su campaña presidencial después del retiro de Joe Biden, en la que tuvo poco más de tres meses para organizar su candidatura antes de perder frente a Trump.

La entrevista completa se emitirá en la BBC el domingo, 26 de octubre, donde Harris también abordó si debió pedir a Biden que se retirara antes y si eso habría cambiado el resultado electoral, a lo que no dio una respuesta clara.

Las especulaciones sobre sus próximos pasos se han intensificado desde la publicación del libro sobre la breve campaña de Harris para 2024 tras la retirada del expresidente Biden de la contienda. En un extracto, sugirió que la decisión de Biden de presentarse a la reelección fue una "imprudencia", siendo que había dudas generalizadas sobre su edad avanzada para llevar adelante un segundo mandato.

PUBLICIDAD

El libro ha recibido críticas de muchos considerados posibles aliados dentro del Partido Demócrata. Muchos han expresado su frustración con Harris por algunas de las revelaciones de sus memorias, argumentando que podrían causar división.

Video Estos son los ‘enemigos’ de Trump que han enfrentado acusaciones tras las presiones del presidente
Relacionados:
Partido DemócrataKamala HarrisElecciones presidencialesDonald Trump

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD