Los demócratas con la mirada en 2020: ¿qué lecciones dejan las elecciones de mitad de periodo?

Por otra parte, los candidatos considerados más liberales o menos moderados entre los demócratas no han obtenido los resultados esperados. Esto no quiere decir que el partido deba modificar sus posiciones, pero la voluntad de sus bases de radicalizar su discurso no se ha traducido en victorias: O’Rourke y Gillum son un buen ejemplo de ello.

Al mismo tiempo, aquellos suburbios que en 2012 votaron a Mitt Romney, esta vez, han apostado en gran parte por candidatos demócratas.