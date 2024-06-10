Sin veredicto tras el primer día de deliberaciones en el juicio a Hunter Biden: esto debes saber sobre el proceso penal en su contra

Video Juicio a Hunter Biden entra en su recta final: detalles de los argumentos de cierre de la defensa y fiscales

El juicio contra Hunter Biden ha acaparado la atención mediática por los detalles sórdidos que han sido expuestos por fiscales que lo acusan de haber mentido sobre su consumo de drogas al adquirir un arma de fuego en 2018.

Este lunes el proceso entró en la recta final con la presentación de los argumentos de cierre de los fiscales y la defensa. Luego, el jurado comenzó a deliberar, aunque no llegó a un veredicto.

Mientras la defensa de Hunter Biden decidió concluir sin llamar al hijo del mandatario al estrado, el fiscal Leo Wise reiteró que aunque la evidencia presentada fue “horrible” y “abrumadora” era “ absolutamente necesaria”.

Wise reiteró en su mensaje al jurado que Hunter Biden mintió sobre su consumo y adicción a las drogas al comprar el arma, el delito por el que fue a juicio. Ahora el jurado deberá deliberar y llegar a un veredicto.

Durante el juicio, que se lleva a cabo en una corte de Wilmington, Delaware, la parte acusadora ha exhibido imágenes del hijo del mandatario con parafernalia de drogas y con el torso desnudo en un baño de burbujas.

También han expuesto mensajes de texto entre Hunter Biden y narcotraficantes. Antiguas parejas del hijo del presidente han hablado sobre cómo el consumo de drogas destruyó sus relaciones.

Biden se ha declarado inocente y acusó al Departamento de Justicia de ceder a la presión política del expresidente Donald Trump y otros republicanos para presentar el caso.

Estas son cinco claves para entender las acusaciones en contra de Hunter Biden y lo que se ha dicho hasta ahora.

1. ¿En qué consisten los cargos?

La Fiscalía de Delaware lo acusa de tres delitos graves: mentir a un vendedor de armas con licencia federal, hacer una declaración falsa en su solicitud al decir que no consumía drogas y posesión ilegal de un arma en octubre de 2018.

De acuerdo con los fiscales, en el periodo de tiempo en el que adquirió el arma -que mantuvo en su poder por 11 días- Hunter Biden aún consumía drogas, lo que él ha negado. El acusado ha hablado ampliamente sobre su lucha contra la adicción a las drogas.

En sus memorias “Beautiful Things”, habla abiertamente sobre su adicción al crack, sus períodos en rehabilitación y sus dificultades para mantenerse sobrio.

Hunter Biden ha dicho que comenzó a consumir drogas tras la muerte por cáncer de su hermano, Beau Biden, en 2015.

En el juicio, una de las testigos ha sido la viuda de Beau, Hallie Biden, quien sostuvo una breve relación romántica con Hunter Biden después de la muerte de su esposo.

De acuerdo con Hallie Biden, ella encontró el arma junto con crack y parafernalia de drogas en el vehículo de Hunter Biden el 23 de octubre de 2018. Al hallar el revólver entró en pánico y lo tiró a un basurero en el Mercado Janssen, en Wilmington.

Fue a partir de ahí que Hunter Biden le pidió que llamara a la policía mientras él intentaba recuperar el revólver. Finalmente, tras la intervención de la policía, los agentes ubicaron a un hombre que se había llevado el arma sin percatarse junto con materiales reciclables del basurero.

Pero, años más tarde, los fiscales decidieron reconstruir la cronología de las adicciones de Hunter Biden para acusarlo de ser adicto en el momento en que compró el arma.

2. La contradicciones de Hunter Biden

Aunque Hunter Biden ha sostenido que él no consumía drogas ni se consideraba un adicto al momento de comprar el revólver, los fiscales han destacado las contradicciones en el recuento de los hechos descritos por él y los testigos.

Por ejemplo, aunque su defensa ha dicho que él no consumía drogas activamente cuando compró el arma, Hallie Biden ha dicho que junto al revólver encontró crack y parafernalia de drogas.

Aunque Hallie Biden también ha sostenido que no vio al acusado consumir drogas en el periodo en el que compró el arma, también habló de dos mensajes que él le envió describiendo cómo fumaba crack en octubre de 2018.

Los mensajes fueron expuestos al jurado. Uno de los mensajes decía que estaba esperando a un vendedor de drogas y fumando crack. El primer mensaje fue enviado un día después de que compró el arma. El segundo lo envió al siguiente día.

3. ¿Qué dice la defensa de Hunter Biden?

El abogado defensor Abbe Lowell dijo que Hunter Biden podría haber sentido que tenía un problema con el alcohol, pero no con las drogas en el momento en el que compró el arma. El abuso de alcohol no impide la compra de un arma.

Al llevar a cabo su contrainterrogatorio el jueves al individuo que le vendió el arma a Hunter Biden, Lowell señaló que algunas de las preguntas en el formulario están en tiempo presente, como ”¿es usted un usuario ilegal o adicto a” drogas.

La defensa también argumentó en un expediente presentado el viernes que los fiscales no han logrado aportar pruebas de que Hunter Biden realmente consumiera drogas en los 11 días en que tuvo el arma.

A lo largo del juicio, la defensa ha tratado de poner en duda las remembranzas de los testigos de la acusación y los ha presionado sobre su recuerdo de los hechos.

Lowell planteó otras posibles razones para los grandes retiros de efectivo para contrarrestar la aseveración de que su cliente utilizaba el efectivo para comprar drogas.

El abogado defensor preguntó a los investigadores si Hunter Biden podría haber retirado dinero en efectivo para pagar la matrícula de sus hijos, la vivienda o la pensión alimenticia. También señaló que las autoridades no habían realizado un examen financiero forense para rastrear el dinero.

El viernes, la defensa llamó al estrado a la hija de Hunter, Naomi Biden, quien testificó sobre visitar a su padre cuando estuvo en un centro de rehabilitación en agosto de 2018, meses antes de la compra del arma, y le dijo que estaba orgullosa de él.

El testimonio que detalla un almuerzo con su padre sobrio parecía diseñado para mostrar que Hunter Biden había superado su adicción durante ese período.

4. ¿Qué ha dicho el presidente Biden?

El presidente declaró en una entrevista reciente con la cadena ABC News que aceptaría el veredicto del jurado y descartó un indulto para su hijo si es declarado culpable.

También dijo que pensaba que su hijo tendría un juicio justo ante la corte de Delaware.

“ Como presidente, no comento ni comentaré sobre casos federales en curso, pero como padre, tengo un amor ilimitado hacia mi hijo, confianza en él y respeto por su fortaleza”, declaró. “Nuestra familia ha pasado por muchas cosas, y Jill y yo vamos a continuar estando ahí para Hunter y nuestra familia con nuestro amor y apoyo”.

La primera dama ha estado presente en casi todos los procedimientos en la corte federal desde que comenzó el juicio el 3 de junio.

Se perdió el testimonio del jueves porque estuvo en Francia para asistir a los eventos del aniversario del Día D —el desembarco en Normandía— con el presidente. Voló de regreso para estar presente en la corte el viernes.

Se sentó en silencio en la primera fila de la sala detrás de Hunter Biden y escuchó atentamente sin mostrar emociones cuando los fiscales describían al hijo del presidente como una persona falaz e impulsada por las adicciones. Durante las pausas en el testimonio, la primera dama ocasionalmente habló brevemente con el acusado y se inclinó sobre una barandilla en la sala de la corte para abrazarlo y besarlo en la mejilla.

Otros miembros de la familia que se presentaron a lo largo de la semana para mostrar su apoyo fueron Ashley, la hermana del acusado, Valerie Biden, hermana del presidente, y Bonny Jacobs, hermana de la primera dama.

5. ¿Qué sigue para Hunter Biden?

De ser encontrado culpable, enfrenta una pena de hasta 25 años de prisión, aunque los delincuentes sin antecedentes penales reciben sentencias mucho menores.

Hunter Biden también enfrenta un juicio que inicia en septiembre por cargos de no pagar $1.4 millones en impuestos.

El juicio se lleva a cabo poco después de que Trump, el virtual candidato presidencial republicano, fuera declarado culpable por 34 delitos graves en la ciudad de Nueva York.

Los dos casos penales no están relacionados, pero su proximidad subraya el protagonismo que han tomado los tribunales durante la campaña de 2024.

