Biden dice que no indultará a su hijo Hunter si es declarado culpable en el juicio por posesión de armas

Video Exnovia de Hunter Biden sube al estrado y declara que el hijo del presidente consumía drogas cada 20 minutos

El presidente Joe Biden dijo el jueves que no perdonará a su hijo, Hunter Biden, si es declarado culpable de cargos penales federales por posesión de armas.

En una entrevista con la cadena ABC desde Normandía, en Francia, donde se encuentra por el 80 aniversario del Día D, el mandatario señaló, además, que aceptará el resultado del juicio, sin importar cuál sea.

PUBLICIDAD

Como presidente, Biden tiene el poder de indultar a cualquier persona convicta por un delito federal.

El juicio penal contra Hunter Biden revive un momento doloroso para la familia del presidente, ya que los hechos en torno al cual gira ocurrieron mientras el acusado luchaba contra una fuerte adicción a las drogas después de la muerte de su hermano Beau de cáncer cerebral.

La primera dama, Jill Biden, asistió al juicio el miércoles antes de viajar a Francia para unirse a su marido en la conmemoración del Día D.

Allí escuchó dolorosos detalles de la lucha de su hijastro contra la adicción, contenidas en pasajes de la versión sonora de su autobiografía, “Beautiful Things” (Cosas Hermosas), la cuales fueron reproducidas para el jurado.

La Casa Blanca ya había dicho anteriormente que Biden no perdonaría a su hijo en caso de ser hallado culpable.

“He sido muy clara, el presidente no va a perdonar a su hijo”, afirmó en diciembre la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre.

Hunter Biden se declaró inocente de los tres cargos del que lo acusó David Weiss, quien fue nominado por Trump como fiscal federal para el distrito de Delaware.

El hijo del presidente ha sido abierto sobre su lucha contra el alcohol y la adicción al crack, tanto ante los medios como en su autobiografía, así como sobre los hechos que lo convirtieron en el primer hijo de un presidente en ejercicio en ser juzgado penalmente.

Biden expresó su apoyo a su hijo en un comunicado en el que dijo que se sentía orgulloso de su recuperación.

PUBLICIDAD

“Soy presidente, pero también soy papá. Jill y yo amamos a nuestro hijo y estamos muy orgullosos del hombre que es hoy”, dijo el Biden en un comunicado publicado el lunes, el primer día del juicio.

“Como presidente, no hago ni haré comentarios sobre casos federales pendientes, pero como padre, tengo un amor ilimitado por mi hijo, confianza en él y respeto por su fuerza. Nuestra familia ha pasado por muchas cosas juntas, y Jill y yo continuaremos estando ahí para Hunter y nuestra familia con nuestro amor y apoyo” agregó Biden en el comunicado.

El hijo mayor del presidente está siendo juzgado por comprar y poseer ilegalmente un arma de fuego mientras abusaba o era adicto a las drogas, lo cual constituye una violación de la ley federal..

Trump trata de socavar el estado de derecho

El juicio contra el hijo del presidente comenzó días después de que un jurado de Nueva York declaró a Trump culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales.

Durante la entrevista, Biden también se refirió al histórico juicio contra su oponente Donald Trump, quien es ahora el primer expresidente de Estados Unidos condenado por delitos graves.

Biden se ha referido anteriormente a Trump como un “delincuente convicto”.

Trump criticó el veredicto y acusó falsamente a Biden de orquestar los cargos penales.

En la entrevista, Biden acusó a Trump de intentar subvertir el Estado de derecho al cuestionar la legitimidad del veredicto y del proceso. “Tuvo un juicio justo, el jurado habló”, dijo Biden.