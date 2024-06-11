Cómo puede afectar a la campaña de Biden la declaración de culpabilidad de su hijo Hunter por la posesión ilegal de un arma

Video "Aceptaré el resultado": presidente Biden reacciona al veredicto de culpabilidad contra su hijo Hunter

Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, fue declarado culpable este martes en un tribunal de Wilmington, Delaware, de los tres cargos que se le imputaron: dos por mentir en la documentación para adquirir un arma, un revólver calibre 38, y uno más por su posesión ilegal después de la compra.

Este veredicto llega a pocos meses de las elecciones noviembre, en las que su padre busca la reelección para seguir al frente de la Casa Blanca frente a Donald Trump, quien fue declarado criminal convicto en un juicio en Nueva York por falsificar documentos para ocultar un affaire con una actriz porno.

Aunque el presidente aseguró que "respeta el proceso judicial" y le expresó a su hijo su "amor y apoyo" y anteriormente ha dicho que no lo indultará, para Biden ha sido complicado separar los dos papeles que debe interpretar en esta situación.

"Soy el presidente, pero también soy padre", dijo en un comunicado este martes emitido por la Casa Blanca.

Te contamos cómo puede afectar el veredicto de culpabilidad de Hunter Biden a la campaña del presidente demócrata en las próximas elecciones.

¿Cómo se verá afectada la campaña de Joe Biden por el caso de su hijo?

De acuerdo con analistas políticos, es aún predecir los efectos finales del veredicto de culpabilidad de Hunter Biden sobre la campaña de su padre y estos podrían tardar algunos meses en reflejarse.

Algunos, como Anthony Zurcher, de la BBC, creen que es poco probable que el veredicto de Hunter cambie la forma en que votan los estadounidenses en las elecciones de noviembre.

"El nombre de su padre estará en la boleta, no el suyo. No hay pruebas que vinculen al presidente con los delitos de su hijo. Y ha habido escasa evidencia en las encuestas de que el público esté siguiendo de cerca este juicio", dice.

Sin embargo, el veredicto llega en un momento clave en la campaña política de su padre.

La decisión del tribunal se dio a conocer el mismo día en que el presidente tenía previsto pronunciar un discurso sobre la limitación a la proliferación de las armas, un mal endémico en Estados Unidos.

Durante su campaña, Biden ha buscado acercarse a los grupos defensores del control de armas y muchos demócratas ven ahí una buena propuesta para acercarse a los votantes.

Los grupos que promueven leyes de armas más estrictas han ido ganando fuerza política a lo largo de varias elecciones, impulsados por el clamor tras los tiroteos masivos en escuelas y otros lugares públicos, además de la violencia armada diaria en el país.

La campaña de Biden dice que el control de armas podría ser un tema motivador para las mujeres de los suburbios con educación universitaria, que pueden ser decisivas en varios campos de batalla clave este otoño.

El veredicto de Hunter Biden puede ser usando en contra del presidente por los republicanos

Es la primera vez en la historia de Estados Unidos que el hijo de un mandatario en funciones se enfrenta a un juicio y a un veredicto de culpabilidad, lo que puede afectar a la campaña de Biden en las presidenciales del 5 de noviembre, ya que los republicanos, especialmente el expresidente Donald Trump, lo han utilizado con frecuencia como arma en su contra.

El veredicto de Hunter Biden llega menos de dos semanas después de que Trump fuera declarado culpable de alterar registros comerciales de sus empresas, y así como el presidente Biden usó la sentencia en contra del republicano para impulsar su campaña, Trump podría regresarle la jugada.

"Por primera vez en la historia estadounidense, un expresidente que es un delincuente convicto ahora busca la presidencia", declaró Biden en una velada de donación de fondos en Connecticut a principios de este mes.

Por ello, los ataques de Trump contra Biden después de la sentencia de su hijo, podrían intensificarse.

A unos minutos de conocerse el veredicto de Hunter Biden, el hijo de Trump, Donald Trump Jr., publicó un mensaje de la campaña del republicano en redes sociales.

“Este juicio no ha sido más que una distracción de los verdaderos delitos de la familia criminal Biden, que ha recaudado decenas de millones de dólares de China, Rusia y Ucrania”, dice el comunicado, que no tiene fundamento en hechos.

“El reinado del corrupto Joe Biden sobre el imperio criminal de la familia Biden llegará a su fin el 5 de noviembre, y nunca más un Biden venderá el acceso al gobierno para beneficio personal”, agregó.

La declaración lleva la firma de Karoline Leavitt, secretaria de prensa nacional de la campaña de Trump.

Los republicanos y Hunter Biden tienen una historia llena de tensiones

Hunter Biden ha estado durante mucho tiempo en la mira de los republicanos, que impulsaron una exhaustiva investigación dentro del Congreso, señalándolo de corrupción y tráfico de influencias, aunque nunca se presentaron cargos en su contra por eso.

Sus negocios en China y Ucrania también sirvieron de base para que los republicanos intentaran abrir procesos de juicio político para destituir a su padre, pero esos esfuerzos no prosperaron.

Por lo que ahora, con un veredicto de culpabilidad, los republicanos pueden sentirse alentados a realizar más investigaciones en contra de Hunter Biden y de esa forma perjudicar la campaña del presidente demócrata.

El republicano James Comer, presidente de una comisión de investigación de la Cámara de Representantes, se alegró por el veredicto contra Hunter Biden que consideró como "un paso responsable que debe ir más allá, hasta investigar a todos los implicados en el entorno de la influencia corruptora de (Joe) Biden".

Los costes políticos y personales del veredicto de Hunter Biden para el presidente Biden

El equipo de campaña y los aliados de Biden se preocupan en privado por el efecto que tendría el veredicto de culpabilidad en el presidente, para quien la pérdida personal ha estado estrechamente entrelazada con su vida pública.

Además de ser una distracción política, los problemas legales de Hunter Biden han reabierto viejas heridas familiares.

Su hermano Beau murió de cáncer en 2015 y su hermana Naomi falleció cuando era niña, en 1972, en un accidente automovilístico en el que también murió su madre, Neilia, la primera esposa del presidente y madre de los tres.

Durante el juicio de dio a conocer que la adicción a las drogas de Hunter Biden ocurrió después que su hermano, Beau, muriera.

Por ello sus aliados dicen que el presidente está menos preocupado por el coste político que pueda desencadenar el veredicto. Biden está preocupado como padre por un hijo que vive la agonía de una grave adicción a las drogas a pesar de ya no consumirlas.

"Jill y yo amamos a nuestro hijo y estamos muy orgullosos del hombre que es", dijo Biden este martes.

"Muchas familias en las cuales alguno de sus miembros lucha contra las adicciones pueden entender el orgullo que se siente al ver a alguien a quien se ama salir de ellas y ser fuerte y resiliente en la recuperación", añadió el mandatario.

Incluso los críticos republicanos reconocieron el dolor de la familia Biden.

“Cualquiera que tenga un hijo, yo tengo hijos, cualquiera que tenga hijos, esto es devastador para ellos”, dijo la representante Mariannette Miller-Meeks, republicana de Iowa.

¿De qué fue declarado culpable Hunter Biden?

Los cargos contra Hunter Biden son el resultado de una investigación que se abrió en 2018 durante el gobierno de Donald Trump y que el virtual candidato republicano para las elecciones de noviembre ha usado para atacar a su contrincante Biden.

El fiscal especial del caso, David Weiss, sostuvo que el hijo de Biden fue declarado culpable "por sus decisiones ilegales cuando era un adicto, por su decisión de mentir en una declaración oficial para comprar un arma y después por su decisión de conservarla en su poder" y no debido a sus adicciones a las drogas y el alcohol.

Hunter Biden se enfrenta a una pena de hasta 25 años de prisión, aunque se espera una sentencia más leve, incluso sin cárcel, por no tener antecedentes penales.

El proceso, junto con otro caso en el que Hunter se enfrenta a cargos de evasión fiscal en California, complica los esfuerzos de los demócratas por mantener el foco en Trump, el primer expresidente en ser declarado culpable de delitos penales.

