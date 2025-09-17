Jueza Sotomayor critica duramente intentos del gobierno de criminalizar la libertad de expresión

Video Aparición de Tyler Robinson ante un tribunal por asesinato de Charlie Kirk: los cargos que enfrenta

La jueza de la Corte Suprema Sonia Sotomayor se dijo “molesta” por los intentos de algunos funcionarios por “criminalizar” la libertad de expresión en el país.

Sotomayor hizo la declaración durante un evento en Nueva York en medio de un debate desatado por las amenazas de funcionarios del gobierno de Trump en contra de quienes se expresen positivamente sobre el reciente asesinato del activista ulltraconservador Charlie Kirk.

La jueza, del ala liberal de la Corte, lanzó su crítica sin mencionar directamente al gobierno de Trump ni al asesinato de Kirk.

“Me molesta cada vez que escucho a un representante con formación en derecho decir que deberíamos criminalizar la libertad de expresión de alguna manera. Pienso: ‘Esa facultad de derecho fracasó’”, dijo Sotomayor durante una charla en la Escuela de Derecho de Nueva York.

“Si a algún estudiante que se convierte en abogado no se le ha enseñado civismo, entonces la facultad de derecho ha fracasado”.

La amenazas del gobierno de Trump contra críticos de Kirk

Tras el asesinato de Kirk, funcionarios del gobierno de Trump han lanzado amenazas en contra de quienes hablen positivamente del asesinato de Kirk, quien antes de su homicidio fue duramente criticado por grupos progresistas por su discurso xenófobo, homófobo y antiinmigrante.

El lunes, por ejemplo, al encabezar una transmisión del podcast de Kirk, el vicepresidente JD Vance hizo un llamado para exhibir en redes sociales y denunciar ante sus empleadores a quienes se expresen positivamente sobre el asesinato. Algunos comentaristas de medios han sido despedidos tras sugerir siquiera una idea crítica contra Kirk o por analizar las posibles causas detrás del hecho.

Por separado, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo en una entrevista el 15 de septiembre que el gobierno está rastreando a extranjeros con visas que hablen positivamente del hecho para revocar sus permisos de estancia en Estados Unidos.

Previamente, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, había lanzado una amenaza similar en sus redes poco después del asesinato de Kirk, ocurrido en la Universidad del Valle de Utah el 10 de septiembre.

“Me ha disgustado ver a algunos en redes sociales elogiando, justificando o restando importancia al evento, y he ordenado a nuestros funcionarios consulares que tomen las medidas pertinentes. Por favor, no duden en informarme sobre estos comentarios de extranjeros para que el @StateDept pueda proteger al pueblo estadounidense”, declaró en sus redes.

El lunes, la fiscal general de Trump, Pam Bondi, lanzó comentarios en la misma línea durante un podcast conducido por Katie Miller, esposa del asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, considerado uno de los ideólogos detrás de las políticas antiinmigrantes y anti libre comercio del presidente.

“Existe la libertad de expresión y luego existe el discurso de odio, y no tiene cabida, especialmente ahora, especialmente después de lo que le pasó a Charlie, en nuestra sociedad”, declaró Bondi. “Sin duda, los perseguiremos si atacan a alguien con discurso de odio, incluso si es del otro partido”.

Luego pareció matizar sus dichos un día después en una publicación en X: “El discurso de odio que cruza la línea y se convierte en amenazas de violencia NO está protegido por la Primera Enmienda. La libertad de expresión protege las ideas, el debate e incluso la disidencia, pero NO protege ni protegerá NUNCA la violencia”.

Sotomayor urge a educar en civismo para distinguir entre rey y presidente

Al cuestionar si los estadounidenses entienden la diferencia entre un rey y un presidente, Sotomayor declaró que una mejor educación cívica en todo el país ayudaría a las personas a tomar mejores decisiones.

Sotomayor, al intervenir en una mesa redonda durante la "Cumbre del Día de la Constitución y la Ciudadanía", no mencionó directamente al presidente Donald Trump.

En un momento, sin embargo, planteó dudas sobre cuánto se les enseña a los estadounidenses sobre educación cívica en las escuelas.

"¿Entendemos la diferencia entre un rey y un presidente? Y creo que si la gente entendiera esto desde el principio, estaría mejor informada sobre lo que es importante en una democracia en cuanto a lo que la gente puede o no debe hacer", dijo.

La jueza denunció la falta de educación cívica y sobre cómo funciona la democracia, e incluso dio su versión de la famosa anécdota de Benjamin Franklin al final de la Convención Constitucional en Filadelfia, cuando le preguntaron si la nación tendría una república o una monarquía.

“Tenemos una república, señora, si podemos conservarla”, recordó que dijo Franklin.

Las redes sociales, de las mayores causas de la desinformación, dice jueza

Sotomayor calificó las redes sociales como “una de las mayores causas de desinformación en Internet”.

“Si solo escuchas una versión de los hechos, no estás tomando una decisión informada”, dijo Sotomayor. “El mundo es un lugar complejo y los problemas siempre son difíciles”.

Sotomayor también pidió que se exija educación cívica en las facultades de derecho junto la exigencia de que los alumnos se involucren en servicios para la sociedad, aunque aclaró que eso no significa solamente trabajar para el gobierno.

"No creo que sea trabajar para el gobierno ni nada por el estilo", dijo, sugiriendo que podría significar hacer algo fuera del aula para marcar una diferencia y afectar a una comunidad de manera positiva.

Al final de sus comentarios, instó a los estudiantes que la vieron en un gran auditorio o en las pantallas de video en las salas adicionales a pensar en todo lo que está mal en el mundo y en "todo lo que está sucediendo en los Estados Unidos" y darse cuenta de que "nosotros, los adultos, realmente hemos arruinado esto".

Dijo que cuenta con los estudiantes de hoy para encontrar soluciones.

"Para mí, mi esperanza, y la razón por la que educar a nuestros estudiantes es tan crucial, es porque los veo como el futuro. Son nuestra esperanza para corregir los errores que estamos cometiendo. Y vaya si son errores garrafales", añadió.

Con información de The Associated Press.

