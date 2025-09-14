Las pistas que están dando los últimos mensajes de texto del presunto asesino de Charlie Kirk

Video Caos en 50 universidades en EEUU por supuestas amenazas de atentados: muchas eran alertas falsas

Las autoridades aún intentan conocer más sobre qué motivó el disparo que acabó con la vida de Charlie Kirk en una universidad de Utah, mientras la familia del activista conservador prepara un acto conmemorativo la próxima semana para honrar su vida y legado.

Tyler James Robinson, de 22 años y residente en Washington, Utah, fue arrestado bajo sospecha de homicidio agravado y otros delitos graves. Los fiscales preparan los cargos formales que podrían presentarse a inicios de la próxima semana, cuando tendrá su primera comparecencia ante un tribunal.

Los investigadores han hablado con los familiares de Robinson y ejecutaron una orden de registro en la casa de su familia en Washington, ubicada unas 240 millas al suroeste de la Universidad del Valle de Utah, donde ocurrió el ataque.

Los últimos mensajes de Tyler Robinson y las interrogantes sobre qué motivó el asesinato de Charlie Kirk

Las autoridades no han dado muchos detalles sobre por qué creen que Robinson mató a Kirk.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, señaló que familiares dijeron a los investigadores que Robinson “se había vuelto más político en los últimos años”. Relataron una conversación en la mesa familiar en la que Robinson mencionó la visita de Kirk a la Universidad del Valle de Utah y debatieron si el activista estaba difundiendo odio.

El motivo y la ideología política de Robinson están siendo objeto de un intenso debate en internet. Conservadores, como el propio presidente Donald Trump, se apresuraron a culpar a la "izquierda radical", mientras que algunos liberales han citado la crianza conservadora en Utah de Robinson intentado demostrar que se trata de alguien que acoge ideas de derecha.

Los registros estatales muestran que Robinson está inscrito como votante, pero sin afiliación a un partido político y en los que figura como inactivo, lo que significa que no votó en las dos últimas elecciones generales. Sus padres están registrados como republicanos.

Las municiones encontradas junto al arma usada para matar a Kirk tenían grabados mensajes burlones, antifascistas y propios de la cultura de los memes. En una se leía: “¡Eh, fascista! ¡Atrápala!”, contó Cox.

Seis fuentes informaron al medio Axios que Robinson creía que las posturas de Kirk sobre la identidad de género eran "odiosas" hacia las personas transgénero, como ese medio identificó a la persona con la que compartió habitación. Según las fuentes, esa persona está siendo “extremadamente cooperativa” con las autoridades y les ha mostrado su intercambio de mensajes con Robinson.



Al día siguiente del asesinato de Kirk, un conocido de Robinson le lanzó una pregunta en Discord, etiquetándolo en una publicación que adjuntaba las imágenes del sospechoso, difundidas por el FBI, como sugiriendo que se parecía mucho a él. Robinson, por su parte, respondió con un aparente tono de broma que se trataba de su "doble", que estaba intentando “meterlo en problemas”.

“Wya” (where you at?, “¿dónde estás?”) le preguntaba, junto a un emoji de calavera, esa persona, que dijo a The New York Times ser un antiguo compañero de clases de Robinson. Ante la pregunta, otro usuario escribió en un chat grupal de amigos, aparentemente en broma: “¡¡¡Tyler mató a Charlie!!!”.

Poco más de 30 horas después, Robinson fue detenido.

¿Qué se sabe sobre Tyler Robinson?

Creció en la zona de St. George, en el suroeste de Utah, entre Las Vegas y parques naturales como Bryce Canyon y Zion.

Se unió desde joven a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida como la iglesia mormona, según confirmó un portavoz.

Tiene dos hermanos menores y sus padres llevan casados unos 25 años, de acuerdo con publicaciones en redes sociales. La actividad en línea de su madre muestra a una familia activa, con vacaciones en Disneyland, Hawaii, el Caribe y Alaska.

Como muchos en esa región, pasaban mucho tiempo al aire libre —navegando, pescando, conduciendo vehículos todoterreno, haciendo tirolina o practicando tiro. Una publicación de 2017 los muestra visitando una instalación militar y posando con rifles de asalto. En ella aparece un joven Robinson sonriendo mientras sostiene una ametralladora pesada calibre .50.

En la secundaria fue un estudiante destacado, con calificaciones en el 1% superior a nivel nacional en pruebas estandarizadas. En 2021 fue admitido en la Universidad Estatal de Utah con una prestigiosa beca académica, según un video en redes sociales en el que se le ve leyendo su carta de aceptación.

Sin embargo, solo asistió un semestre, según un portavoz universitario. Actualmente está inscrito como estudiante de tercer año en el programa de formación técnica en electricidad en Dixie Technical College, en St. George.

El impacto del asesinato de Charlie Kirk

El crimen provocó llamados a mayor civilidad en el discurso político del país, especialmente en redes sociales. Pero muchos comentarios sobre Kirk y el tiroteo han tenido consecuencias, incluidas destituciones.

El analista político de MSNBC Matthew Dowd perdió su empleo poco después de hacer comentarios al aire sobre Kirk, siendo uno de los primeros en enfrentar repercusiones.

Office Depot despidió el viernes a un trabajador en una tienda de Michigan tras difundirse un video en el que se negaba a imprimir volantes para una vigilia en honor a Kirk y los calificaba de “propaganda”.

Varios empleados de Delta Air Lines también fueron suspendidos por publicaciones en redes sociales que, según el CEO, Ed Bastian, “fueron mucho más allá de un debate sano y respetuoso”.



El comisionado de educación de Florida, nombrado por el gobernador, Ron DeSantis, advirtió a los docentes que hacer comentarios “repugnantes” sobre el asesinato de Kirk podría acarrear sanciones, incluida la suspensión o revocación de licencias.

Un personaje conservador de internet que suele acompañar a agentes de inmigración en Chicago grabó un video frente a la residencia privada del gobernador de Illinois, JB Pritzker, instando a “tomar acción” tras el asesinato. La oficina del gobernador informó que su seguridad se ha reforzado en los últimos días.

Homenaje a Charlie Kirk en Arizona

Turning Point USA, la organización conservadora que Kirk cofundó, realizará un homenaje el 21 de septiembre en el State Farm Stadium, cerca de Phoenix, donde juegan los Arizona Cardinals.

El féretro de Kirk llegó el jueves a su estado natal a bordo del Air Force Two, acompañado por el vicepresidente, JD Vance.

Su viuda, Erika Kirk, prometió continuar con la gira universitaria, el programa de radio y los pódcast de su esposo. “Para todos los que escuchan esta noche en Estados Unidos, el movimiento que mi esposo construyó no morirá”, dijo el viernes en un video transmitido en directo. “No lo hará. Me niego a permitirlo”.

Flores, banderas estadounidenses y mensajes escritos a mano fueron colocados en un altar improvisado en la entrada principal de la Universidad del Valle de Utah. La institución informó que habrá mayor seguridad cuando se reanuden las clases el 17 de septiembre.

