Juez impide que Texas aplique la norma federal de verificación de antecedentes para la venta de armas

Video Gobierno Biden anuncia nuevas normas para controlar la venta de armas: Analizamos su alcance e impacto

Un juez federal impidió este lunes que el gobierno de Joe Biden aplique una nueva norma en Texas que obliga a los comerciantes de armas de fuego a realizar comprobaciones de antecedentes de los compradores en ferias de armas u otros lugares fuera de las tiendas físicas.

La decisión del juez de distrito Matthew Kacsmaryk, designado por el expresidente Donald Trump, se produjo antes de que la norma entrara en vigor este mismo lunes.

PUBLICIDAD

La orden también impide que el gobierno federal aplique la norma contra varios grupos defensores de los derechos de las armas, entre ellos Gun Owners of America. Y tampoco se aplicará en Louisiana, Mississippi y Utah, que también formaban parte de la nueva norma.

¿Quiénes se oponían a la nueva norma de venta de armas?

Un total de 26 fiscales generales republicanos presentaron demandas ante cortes federales de Arkansas, Florida y Texas para bloquear la aplicación de la norma a principios de este mes.

Los demandantes argumentaron que la norma viola la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense y que el presidente Biden no tiene autoridad para aplicarla.

Esta norma representaba el último esfuerzo de la administración Biden para reducir la violencia armada y pretende cerrar una laguna que ha permitido a los vendedores sin licencia ofrecer decenas de miles de armas cada año sin comprobar que el posible comprador no tiene prohibido legalmente tener un arma de fuego.

Kacsmaryk escribió que la norma establece presunciones sobre cuándo una persona tiene intención de lucrar y si un vendedor está o no “involucrado en el negocio”. Dijo que esto es “altamente problemático” por múltiples razones, entre ellas que obliga al vendedor de armas de fuego a demostrar su inocencia en lugar de al gobierno a demostrar su culpabilidad.

“Esta sentencia es un reproche contundente a sus acciones tiránicas e inconstitucionales, que malinterpretan a propósito la ley federal para garantizar el resultado político que buscan”, declaró el lunes en un comunicado el vicepresidente de Gun Owners of America, Erich Pratt.

PUBLICIDAD

¿Qué pretendía esta norma que exigía la verificación de antecedentes?

Los funcionarios del gobierno de Biden propusieron la norma en agosto y recibió más de 380,000 comentarios públicos.

Es la continuación del proyecto de ley de prevención de la violencia armada más amplio del país en décadas, que Biden firmó en 2022 después de que los legisladores llegaran a un acuerdo bipartidista tras el tiroteo en la escuela primaria de Uvalde, en el que murieron 19 niños y dos profesores hace dos años esta semana.

La norma implementa un cambio en la ley de 2022 que amplió la definición de quienes están “involucrados en el negocio” de la venta de armas de fuego, están obligados a obtener una licencia de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) y, por lo tanto, deben realizar verificaciones de antecedentes.

“Esto va a mantener las armas fuera del alcance de los maltratadores domésticos y los delincuentes”, dijo Biden en un comunicado el mes pasado.

“Y mi administración va a seguir haciendo todo lo posible para salvar vidas. El Congreso tiene que terminar el trabajo y aprobar ya una legislación universal de verificación de antecedentes”.

Desde que asumió el cargo, Kacsmaryk ha fallado en contra de la administración Biden en otros asuntos, como la inmigración y la protección de la comunidad LGBTQ.

Mira también: