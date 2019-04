Joe Biden no se disculpa por sus 'toques' pero promete ser “más respetuoso” con el espacio personal

Justo el día despúes de que dos mujeres sumaron su voz a las otras dos que han asegurado que Joe Biden se aproximó a ellas de una forma que las hizo sentir incómodas, el exvicepresidente presentó un video en su cuenta Twitter en el que –aunque no llegó a ofrecerles disculpas– les dijo que las entendía y que corregiría su manera de comportarse.

“Siempre he creído que gobernar –y francamente, la vida– se trata de establecer conexiones con la gente. Eso no cambiará, pero seré más cuidadoso y respetuoso del espacio personal de la gente. Eso es algo bueno”.

Es la segunda vez en una semana que Biden habla del asunto desde que, en un artículo publicado el domingo en la revista New York, la exasambleista demócrata por Nevada Lucy Flores señaló que se había sentido incómoda por la manera como el exvicepresidente la tomó por los hombros (estando ella de espaldas a él) y le besó en la cabeza en un evento político en las elecciones de 2014, cuando ella aspiraba a un cargo en la gobernación del estado.

Al día siguiente otra mujer, Ammy Lappos, contó un episodio similar durante un evento de recaudación de fondos en Connecticut en 2009, cuando le tocó un muslo la tomó por la cabeza y rozó su nariz contra la de ella a la manera “esquimal”. Y aunque en le momento dice que pensó que Biden iba a besarla, Lappos asegura que no hubo “intención sexual” en el gesto que la incomodó.

“He pasado mi vida completa empoderando a mujeres, mi vida entera denunciando el abuso. La idea de que no puedo ajustarme al hecho de que el espacio personal es importante, más importante de lo que ha sido antes, es impensable. Lo haré”, remata en su video Biden.

“En mi carrera siempre he tratado de establecer una conexión humana. Creo que esa es mi responsabilidad, choco manos, agarro a mujeres y hombres por los hombros y les digo ‘tú puedes hacer esto’. Sean mujeres hombres, jóvenes, viejos, es la manera como siempre he sido. Trato de mostrarles que me importan. Siempre pensé que era una manera de conectarse con la gente. Chocar las manos, ponerlas sobre los hombros, un abrazo, incentivar. Ahora es tomarse selfies juntos”.