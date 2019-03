Biden niega haber actuado "inapropiadamente", pero dice que escuchará a la latina que lo acusa de besarla

El exvicepresidente Joe Biden, quien aparece por ahora como el mejor posicionado entre los demócratas para 2020 pese a que aún no ha entrado en la carrera de las primarias, afirmó este domingo que quiere "escuchar" a Lucy Flores , una activista y exlegisladora estatal de Nevada que asegura que en 2014 él la beso sin consentimiento en la parte de atrás de la cabeza.

"Durante muchos años haciendo campañas políticas y en la vida pública, he dado innumerables apretones de manos, abrazos, expresiones de cariño, apoyo y consuelo. Y ni una sola vez -nunca- creí que actuaba inapropiadamente . Si se surgiere que lo hice, escucharé con respeto. Pero nunca fue mi intención ", dijo Biden en un comunicado.

Biden no se disculpó, argumentó que recuerda lo sucedido de otra manera, pero prometió que "prestará atención" a lo Flores tenga que decir sobre lo ocurrido en 2014.

"Puede que yo no recuerde estos momentos de la misma forma y puede que me sorprenda de lo que pueda escuchar. Pero ha llegado un momento importante en el que las mujeres pueden y deben relatar sus experiencias, y los hombres deben prestar atención. Yo lo haré", afirmó Biden, vicepresidente entre 2009 y 2017.

Biden respondió así a la acusación que Flores formuló el viernes en un ensayo publicado en New York Magazine .

"¿Qué hace tocándome?"

"Procedió a plantar un gran beso lento en la parte posterior de mi cabeza. Mi cerebro no podía procesar lo que estaba sucediendo. Me sentí avergonzada. Me sorprendió. Estaba confundida", asevera Flores, de origen hispano y legisladora estatal de Nevada entre 2011 y 2015.