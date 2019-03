Cómo las tradicionales "metidas de pata" de Joe Biden afectarán su aspiración a la Casa Blanca

“Tengo el historial más progresista de cualquiera de los que está compitiendo…”, dijo Biden, e inmediatamente trató de corregir diciendo: “...de los que competirían”. Estallaron los aplausos, Biden rió, aseguró que no había querido decir eso, se persignó y remarcó “De cualquiera de los que competirían (por la candidatura)”.

Por ejemplo, en abril del 2012 en un desayuno dijo: “Lo que estoy tratando de decir sin aburrirte demasiado en el desayuno, y todos ustedes se ven aburridos como el infierno, podría agregar. La audiencia más aburrida con la que he hablado. Sólo sentado allí, mirándome. ¡Finge que te gusto!”, bromeó.

También ha fallado en declaraciones casuales, como en una parada de su fracasada campaña por la nominación presidencial de 2007: “En Delaware, el mayor crecimiento de población está entre Indios Estadounidenses, mudándose de India. No puedes ir a un Seven Eleven o a un Dunkin´ Donuts a menos que tengan un cierto acento indio. No estoy bromeando”.