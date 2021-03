Republicanos de Nueva York presentan una propuesta de 'impeachment' contra Cuomo

"Vamos a presentar esta resolución porque creemos que ha llegado el momento. Para liderar este gran estado un gobernador necesita tener credibilidad y confianza y lamentablemente creemos que el gobernador ha perdido eso y ya no tiene la capacidad de liderar", aseguró el líder de la minoría republicana en el Congreso estatal, Will Barclay.

La administración de Cuomo contabilizó solo la mitad de los fallecidos en residencias de ancianos y la otra mitad se registró como personas muertas en hospitales. Sus asesores han asegurado que se hizo para que no fueran contados doblemente y para evitar ser investigados por el Departamento de Justicia del gobierno del presidente Donald Trump, con quien Cuomo mantenía un enfrentamiento directo.

Rechazo entre sus propias filas

"No hay forma de que renuncie", dijo Cuomo a los periodistas en conferencia. “No anulan la voluntad del pueblo, no pueden anular las elecciones”, aseguró. “Fui elegido por la gente del estado de Nueva York. No fui elegido por los políticos".