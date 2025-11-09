La cara menos visible de la campaña de Nueva York: el racismo y odio contra Zohran Mamdani

La victoria de Zohran Mamdani en las elecciones por la alcaldía de Nueva York marcó un sismo político y cultural para la ciudad y para el Partido Demócrata. A sus 34 años, es el primer alcalde musulmán electo en la historia de la ciudad. Su campaña estuvo centrada en la crisis del costo de vida y en una plataforma de políticas públicas enfocadas en la asequibilidad.

Sin embargo, el tramo final de la contienda estuvo marcado por una ola de virulentos ataques contra Mamdani que cuestionaban su legitimidad a partir de su origen inmigrante y su fe musulmana. Hubo comentarios difamatorios vinculando su religión con el terrorismo. Hubo afirmaciones ofensivas sobre su aspecto físico, sobre él hablando en árabe para un video de su campaña e instalando sospechas sobre si puede tener un lugar en la vida pública de Nueva York por haber nacido en Uganda.

"Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes: una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes y, a partir de esta noche, dirigida por un inmigrante", dijo Mamdani en su discurso de victoria.

Ese giro hacia la islamofobia —explícita o insinuada— terminó revelando tensiones en el electorado más allá de los límites de la ciudad de Nueva York, famosa por su diversidad y progresismo.

Mamdani, un alcalde musulmán y la campaña de "miedo"

Mientras la popularidad de Mamdani crecía en las encuestas, también lo hacían los posts en redes sociales cargados de mensajes antimusulmanes. Por ejemplo, decenas de imágenes que mostraban los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York perpetrados el 11 de septiembre de 2001, señalaban que votar a Mamdani era "olvidar" esos ataques. Dando a entender que porque el ahora alcalde electo es musulmán, de algún modo se vincula a los atacantes o al terrorismo.

Mamdani dijo que se sentía “bastante decepcionado por la naturaleza de la intolerancia y el racismo que vimos en las últimas semanas”.

Para José Muñoz, estratega demócrata, los ataques buscaban activar prejuicios entre quienes reaccionan a imágenes que vinculan “lo musulmán” con amenazas externas: “Creo que desafortunadamente siempre va a haber quienes ven oportunidades para dividir y tratar de generar miedo a los votantes”, dijo a Univision Noticias.

Los mensajes racistas como mensaje político

Pero la cuestión no fue solo en redes sociales. El principal oponente a Mamdani, el exgobernador neoyorquino Andrew Cuomo, no se desmarcó públicamente de mensajes y ataques que insinuaban un vínculo entre Mamdani y el extremismo. Para muchos observadores, la ausencia de una condena clara no fue omisión sino una señal.

Una cuenta de la campaña de Cuomo compartió un video falso que mostraba a los seguidores de Mamdani como delincuentes. El video de IA mostraba al candidato comiendo arroz con las manos, para burlarse del origen familiar asiático y africano. Esa imagen, a su vez, impulsó una ola de comentarios de carga racista. También circularon memes y videos manipulados que ridiculizaban su herencia sudasiática. Luego, un portavoz de la campaña de Cuomo dijo que el video se publicó por error.

Pero en la propia base de partidarios de Cuomo hubo quienes señalaban a Mamdani como un extremista islámico y muchos han acusado al exgobernador demócrata por no pronunciarse para bajar el tono de esos ataques. Incluso, en un acto de apoyo a Cuomo, el saliente alcalde Eric Adams dijo veladamente que si ganaba Mamdani aumentaría la oportunidad de terrorismo islámico en Nueva York. Cuomo pareció asentir.

Mamdani también señaló una serie de anuncios pagados en su contra vinculándolo al extremismo islámico. Por ejemplo, unas publicidades que decían "Yihad en Nueva York", con el rostro del ahora alcalde electo.

Mamdani y la nueva generación de líderes

No es solo una cuestión de estilo de campaña, es un cambio en las reglas de lo que se tolera en la política contemporánea. La llegada de Mamdani al poder no solo representa una renovación generacional, sino también un terreno de disputa sobre qué voces y qué identidades pueden ocupar espacios de liderazgo en Estados Unidos. Y el enfrentamiento entre Mamdani y Cuomo dejó entrever esa discusión en el liderazgo y el Partido Demócrata en general.

Estos ataques no nacen de la nada, señalan especialistas, sino de un clima donde ciertos discursos ya parecen no necesitar disimulo. La religión y la procedencia de Mamdani se convirtieron en armas discursivas para construir la idea de una amenaza interna.

Y ese discurso no se limita a Nueva York: conecta con una polarización nacional que marca quién es visto como legítimo y quién debe demostrarlo.

El presidente Donald Trump, quien terminó apoyando a Cuomo y comentó en numerosas ocasiones sobre Mamdani durante la campaña, sugirió que Mamdani podría estar en el país ilegalmente: “Mucha gente dice que está aquí ilegalmente”. Trump también dijo que podría arrestar a Mamdani si interfiere con operativos de ICE en la ciudad y que cortaría envíos de fondos porque lo considera un "comunista".

La lectura política puertas adentro

A pesar de que Mamdani recibió apoyo de rabinos y de parte de la comunidad judía de su ciudad (la más grande de Estados Unidos), sus posturas críticas sobre Israel, la guerra en Gaza y el trato a los palestinos fueron a menudo señaladas como antisemitismo. Mientras, la islamofobia y el racismo en su contra prosperaron sin el mismo nivel de escrutinio.

Esos comentarios en redes sociales que asociaban a Mamdani con actos de terrorismo, apunta Marco Frieri, estratega político con experiencia en el Partido Demócrata, reflejan una hostilidad extrema que podría no emanar tanto de la población de la propia ciudad de Nueva York, sino ser un reflejo de la polarización que se vive a nivel nacional y global.

El resultado es que la religión y el origen se han convertido en temas de una intensa guerra cultural y política. Lo que ocurrió en esta elección no fue solo una pelea electoral, sino un capítulo más en la redefinición de quién puede ser el protagonista de la vida pública en Estados Unidos.

Frieri subrayó la necesidad de rechazar totalmente los ataques basados en el origen, la fe o la raza de un candidato. "Creo que todas esas insinuaciones (racistas) deben ser rechazadas completamente", dijo, apuntando que el tema también toma una dimensión diferente por que la campaña se llevó a cabo "nada menos que en Nueva York", es una de las ciudades más diversas del mundo, que es inclusiva y bastante desprejuiciada por naturaleza.

"Por más diferencias que alguien tenga con Mamdani, su origen, su creencia y su raza, tiene que ser respetado", apuntó.

