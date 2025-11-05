¿Podrá Mamdani hacer realidad en Nueva York lo que propuso durante la campaña?

Video Un mensaje a favor de la inmigración: primeras palabras de Mamdani tras ganar la alcaldía de NY

El recién elegido alcalde de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani, anunció el miércoles un equipo de mujeres exfuncionarias municipales y federales quienes liderarán su transición al ayuntamiento de la ciudad.

"Mi equipo y yo construiremos un Ayuntamiento capaz de cumplir las promesas de esta campaña", declaró el alcalde electo en una rueda de prensa, prometiendo que su administración será compasiva y competente.

Mamdani nombró a la estratega política Elana Leopold como directora ejecutiva del equipo de transición, quien trabajará con Grace Bonilla, presidenta de United Way de la ciudad de Nueva York; la ex vicealcaldesa Melanie Hartzog; Lina Khan, expresidenta de la Comisión Federal de Comercio; y Maria Torres-Springer, ex primera vicealcaldesa.

Tras su victoria sobre el exgobernador Andrew Cuomo y el republicano Curtis Sliwa, Mamdani, un socialista demócrata de 34 años, se convertirá en el primer alcalde musulmán de la ciudad, el primero de ascendencia surasiática, el primero nacido en África y el alcalde más joven en más de un siglo.

Ahora se enfrenta al reto de llevar a cabo su ambiciosa agenda de vivienda asequible, sorteando los desafíos burocráticos del Ayuntamiento y a una administración Trump potencialmente hostil.

"Confío en poder implementar las mismas políticas con las que hicimos campaña el año pasado", declaró en una entrevista el miércoles por la mañana en el canal de noticias neoyorquino por cable NY1.

Ahora crecerá sobre Mamdani la presión para cumplir algunas de estas promesas. “Todas son factibles, y lo son porque no son realmente nuevas”, dijo a la revista Time Doug Turetsky, exjefe de gabinete y director de comunicaciones de la Oficina de Presupuesto Independiente de la Ciudad de Nueva York.

Bajo los mandatos de Michael Bloomberg o Bill de Blasio se implementaron reformas municipales similares, sobre todo en cuanto al control de los alquileres. Sin embargo, Turetsky predice que, si bien son “buenas promesas (serán) difíciles de implementar, y difíciles de implementar rápidamente”.

Estás son las principales propuestas de Mamdani:

Vivienda y Alquiler

Una de sus principales propuestas es congelar el alquiler del millón de apartamentos con renta estabilizada de la ciudad, algo que afecta a unas 2 millones de personas.

Sin embargo, los que cuestionan la propuesta aseguran que hará aún más caro el ya costoso mercado inmobiliario neoyorquino, porque hará que muchos propietarios retiren sus unidades generando un problema de suministro que, al final, elevará los precios de los alquileres.

Mamdani asegura que el congelamiento de alquileres busca dar alivio inmediato a millones de personas que enfrentan problemas y reconoce que la única manera de efectivamente moderar los costos de vivienda es mediante la construcción de nuevas unidades que solventen el déficit existente.

Entre sus planes está que la ciudad lidere la construcción de 200,000 nuevas viviendas asequibles durante la próxima década, dejando de depender exclusivamente de promotores privados. Aunque para lograr eso en una ciudad de por sí atiborrada, deberá vencer la resistencia de algunas comunidades que no desean ver más desarrollos inmobiliarios en sus zonas y agilizar la burocracia para el otorgamiento de licencias de construcción.

Seguridad Pública

Mamdani planea crear un Departamento de Seguridad Comunitaria para prevenir la violencia invirtiendo en programas de salud mental en toda la ciudad, equipos de respuesta a crisis (incluyendo trabajadores sociales especializados en estaciones de metro) y ampliando los programas de prevención de la violencia armada.

Sus decisiones en torno al liderazgo del Departamento de Policía de Nueva York también serán objeto de un seguimiento minucioso. Mamdani fue un crítico acérrimo del departamento en 2020, exigiendo la desfinanciación de lo que entonces llamada "esta agencia corrupta" y que calificó de "racista, homófoba y una grave amenaza para la seguridad pública".

Durante la campaña se fue distanciando de su posición anterior, más crítica de la Policía, y de hecho, ha dicho que ratificará en su cargo al actual comisionado del Departamento de Policía de Nueva York.

Cuidado infantil universal

El costo del cuidado infantil ha alcanzado niveles críticos en la ciudad de Nueva York, una de las ciudades más caras del mundo. De hecho, con un estimado de $6,000 millones, este sería el programa más costoso para la alcaldía.

La propuesta de Mamdani implementaría cuidado infantil gratuito para todos los niños de la ciudad de entre 6 semanas y 5 años de edad, similar al que existe en otras ciudades, como Washington DC. Además, ampliaría los programas preescolares y de 3 años existentes, lanzados durante la administración de su predecesor demócrata Bill de Blasio.

Críticos como Curtis Sliwa, quien fue el candidato republicano para la alcaldía, afirman que no habría fondos suficientes para hacerlo. Pero Mamdani quiere financiar su propuesta mediante impuestos a las personas con altos ingresos y a las corporaciones. El aun asambleísta de Queens propone aumentar los impuestos a los millonarios en un 2% y elevar el tipo impositivo de sociedades al 11,5%.

El problema es que, una vez en la alcaldía, Mamdani necesitaría la aprobación de la legislatura estatal y de la gobernadora para aumentar impuestos. Pero la gobernadora Kathy Hochul, quien lo respaldó, ha dicho que no apoyaría esos aumentos porque dice que teme que espante a los líderes empresariales y abandonen el estado.

Hochul se enfrenta a la reelección el próximo año y es poco probable que plantee aumentos de impuetos, por lo que ha sugerido hacer otras maniobras contables en las finanzas del estado para cubrir esos costos.

“Si este dinero se financia con impuestos adicionales, o con una evaluación fiscal mejor de lo esperado, o con un fondo del que no se había hablado anteriormente, o con ahorros que se han producido, entonces lo más importante es que se financie”, dijo recientemente Mamdani sobre el planteamiento de la gobernadora..

Autobuses rápidos y gratuitos

Gran parte del éxito de la campaña de Mamdani fue hablarle a los votantes desde los lugares donde viven y circulan. Por eso, el demócrata hizo del sistema de buses un punto de campaña, proponiendo ampliar un programa piloto para hacerlos gratuitos que ya se ensayó durante la pandemia del covid-19.

Además, el alcalde electo ha propuesto ampliar los carriles exclusivos para autobuses con el fin de agilizar el tráfico. El financiamiento de este programa saldrá de un aumento del impuesto estatal a las empresas, así como el impuesto sobre la renta de los neoyorquinos que ganan más de un millón de dólares al año.

El exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien disputó la alcaldía a Mamdani como candidato independiente tras haber sido derrotado por este en las primarias del Partido Demócrata, ha criticado la propuesta, calificándola de "beneficios innecesarios para los neoyorquinos adinerados que usan el autobús y pueden pagar el pasaje".

Algunos advierten que un sistema de buses gratuitos hará que se llenen de personas sin hogar u otras que vagan por la ciudad, lo que terminará espantando a usuarios y a algunos de los turistas que usan ese sistema de transporte

Supermercados municipales

Mamdani también quiere crear cinco supermercados subvencionados por el gobierno, uno en cada distrito de la ciudad de Nueva York. Esta es una de sus ideas más controvertidas, la que muchos críticos comparan con los planes de racionamiento de alimentos del gobierno soviético.

El demócrata describe su plan como una "opción pública para los productos agrícolas". Asegura que estos supermercados públicos usarán terrenos municipales para su construcción y no pagarán impuestos sobre la propiedad. Eso, sumado a que comprarán alimentos a precios mayoristas, permitiría grandes ahorros que se trasladarían a los compradores finales.

Pese a los cuestionamientos, quienes favorecen la idea aseguran que el formato que plantea el futuro alcalde ya está en práctica en otras partes de EEUU y sería muy parecido a los existentes economatos militares que son administrados por el Departamento de Defensa, uno de los cuales opera en Fort Hamilton, Brooklyn.

En algunas ciudades pequeñas de Kansas, Florida y Ohio se han visto experiencias del tipo, pero cuando los gobiernos locales han tenido que intervenir para sacar a flote a un supermercado en trance de cerrar sus puertas por falta de clientela. Pero son operaciones limitadas que buscan evitar que una zona se quede sis suministros, un riesgo que no se corre en Nueva York, y no procuran ganancias.