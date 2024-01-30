Junta Electoral de Illinois rechaza pedido de retirar a Trump de la boleta de votación

Video Corte estatal de Colorado saca a Donald Trump de la boleta electoral, ¿puede mantenerse esta decisión en 2024?

La Junta Electoral del Estado de Illinois rechazó este martes retirar al expresidente Donald Trump de la boleta primaria del estado. La junta designada de ocho miembros determinó por unanimidad que no tenía la autoridad para decidir si Trump había participado en la insurrección, base de la denuncia. Su fallo puede ser apelado ante los tribunales.

La decisión de la junta, formada por cuatro republicanos y cuatro demócratas, llega una semana antes de que la Corte Suprema de Estados Unidos escuche argumentos en un caso similar en Colorado, donde Trump fue inhabilitado como candidato por la cláusula de insurrección de la Constitución contemplada en la Enmienda 14.



El proceso en Illinois comenzó por iniciativa de cinco votantes que consideraban que Trump no puede ser candidato con base en la cláusula de insurrección, una norma de la posguerra civil que veta del acceso a cargos electos a quienes hayan participado en una insurrección tras haber jurado la Constitución.

Los críticos de Trump consideran que su rol en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 encaja en lo previsto por la Sección 3 de la Enmienda 14 y lo inhabilitan como candidato a la presidencia.

Tras haber ganado los caucus de Iowa y New Hampshire, y líder con amplia ventaja en las encuestas, Trump es el favorito para hacerse con la candidatura presidencial del Partido Republicano.

La Enmienda 14 ha dado pie a procesos similares para impedir la candidatura de Trump en más de una decena estados. De momento, solo han tenido éxito en Colorado y Maine, donde la secretaria de estado resolvió remover al expresidente en una decisión pendiente de lo que decida la Corte Suprema.

En Michigan, la Corte Suprema estatal rechazó aplicar la cláusula de la insurrección a Trump y resolvió a favor de su permanencia en la boleta electoral.

La discusión sobre la Enmienda 14 de la Constitución y Trump

La cuestión de la inhabilitación de Trump por la cláusula constitucional de la insurrección y su rol el 6 de enero de 2021 ha sido objeto de demandas en al menos 16 estados, según The New York Times.

La Sección 3 de la Enmienda 14 dice lo siguiente: "Ninguna persona podrá ser senador o representante en el Congreso, ni elector (del Colegio Electoral) para presidente y vicepresidente, ni ocupar cargo alguno, civil o militar, en Estados Unidos o en cualquier estado, si, habiendo prestado previamente juramento, como miembro del Congreso, o como funcionario de Estados Unidos, o como miembro de cualquier legislatura estatal, o como funcionario ejecutivo o judicial de cualquier estado, de apoyar la Constitución de los Estados Unidos, haya participado en una insurrección o rebelión contra la misma, o dado ayuda o confortado a sus enemigos. Pero el Congreso puede, mediante el voto de dos tercios de cada Cámara, eliminar dicho impedimento".

En Colorado, el primer estado en inhabilitarlo, inicialmente una jueza de distrito había resuelto que, si bien Trump participó en una insurrección, sí podía ser candidato por la particular literalidad de la norma que especifica ciertos cargos que un insurrecto no podría ocupar: dice "senador", "representante", "elector"; pero no habla del presidente expresamente.

Además, los abogados de Trump convencieron a la jueza de distrito al señalar que para que concurra la inhabilitación la Enmienda 14 requiere haber prestado juramento de apoyar la Constitución, mientras el juramento del presidente consiste en sostener y defender la Constitución.

Por otro lado, los defensores de Trump alegan que la Enmienda habla de funcionario ( officer) y que el presidente no es descrito como tal en ninguna parte de la Constitución.

La Corte Suprema del estado, sin embargo, consideró que la norma sí se aplica a Trump y resolvió que debía ser eliminado de la boleta. Quienes defiende esta interpretación consideran que el inquilino de la Casa Blanca está contemplado en la especie de cláusula de cierre que alude a "ocupar cargo civil alguno".

Y, agregan, sobre si es un funcionario, que la Constitución sí que habla de "la oficina del presidente" ( office of the president) lo que en inglés implicaría ser un officer.

