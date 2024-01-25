Cambiar Ciudad
Primarias Carolina del Sur

La nueva estrategia 'mafiosa' de Trump contra Nikki Haley: amenazar a sus donantes

El expresidente aseguró que quienes donen fondos a la campaña de la única contrincante que queda en las primarias republicanas quedarán fuera del movimiento ‘MAGA’ (Make America Great Again).


Univision
Video Trump gana en New Hampshire, pero no convence a los independientes, ¿Tiene opciones Nikki Haley?

El expresidente Donald Trump tiene una nueva arma para presionar a la única contrincante que le queda en la carrera por la nominación republicana, Nikki Haley: amenazar a quienes donen fondos a la campaña de su exembajadora en la ONU con excluirlos de su ‘movimiento’.

Tras imponerse en New Hampshire con el 54% de los votos, Trump cuestionó a Haley por haber dado, según él, un discurso de victoria, pese a haber alcanzado el 44% de los votos ella, e incluso se burló de la manera como salió vestida al escenario.

“Cuando me postulé a la presidencia y gané, noté que los ‘donantes’ de los candidatos perdedores inmediatamente venían a mí y querían ‘ayudar’. Ese es el estándar en política, pero no más conmigo”, escribió Trump en su cuenta de la plataforma Truth.

El expresidente completó su observación con una amenaza directa a los donantes de Haley.

“Cualquiera que haga una ‘contribución’ a ‘cerebro de pájaro’ (el sobrenombre que le ha puesto a Haley) a partir de este momento, quedará permanentemente excluido del campo MAGA. No los queremos y no los aceptaremos, porque nosotros ponemos a EEUU primero, y SIEMPRE LO HAREMOS”.

La amenaza recuerda el viejo mecanismo usado en regímenes totalitarios de atacar las fuentes de financiamiento de los opositores en vez de intentar silenciarlos directamente, como cuando presionan a los anunciantes para que no contraten publicidad en medios que los líderes de esos gobiernos consideran hostiles.

En redes sociales, algunos usuarios hablaron de "estilo mafioso" o "fatwa", para caracterizar la advertencia de Trump.

Haley cuenta con fuertes donantes

La frustración de Trump con el que la exgobernadora de Carolina del Sur no se haya retirado de las primarias, pese a sus dos derrotas en Iowa y New Hampshire, lo ha llevado a agudizar los insultos a Haley, y ahora, atacar a quienes mantienen viva su campaña con dinero.

Haley cuenta con importantes apoyos financieros, el más destacado, el de la Organización Trump. Su campaña informó que tras las elecciones de New Hampshire ha recaudado más de un millón de dólares.

“Hemos recaudado más de $1 millón desde que di ese discurso anoche, on line, pequeñas contribuciones. Hemos tenido más de 200,000 donantes de los 50 estados. Noventa y cinco por ciento de esas donaciones son de $200 o menos”, dijo Haley.

En su respuesta a la amenaza de Trump, Haley escribió en su cuenta de X: “Bueno, en ese caso… donen aquí. ¡Vamos!”.

Pese a su actitud desafiante, pocos creen que Haley tenga opciones de triunfo que le permitan arrebatarle la nominación a Trump. Las encuestas la colocan muy por debajo del expresidente en todos los estados, incluyendo el suyo, Carolina del Sur, donde habrá elecciones primarias el 24 de febrero.


