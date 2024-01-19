Los argumentos de Trump para que la Corte Suprema desestime su inhabilitación en las primarias de Colorado

Los abogados del expresidente Donald Trump instaron el jueves a la Corte Suprema "a poner fin de manera rápida y decisiva" a los esfuerzos por sacarlo de la boleta presidencial de 2024 con base en la Enmienda 14 de la Constitución, debido a su rol en el asalto al Capitolio de 2021.

En un escrito, los abogados de Trump piden que se revierta una decisión sin precedentes de la Corte Suprema de Colorado que excluye a Trump de la boleta de las primarias republicanas del estado al considerar que la Sección 3 de la Enmienda 14 lo excluye por haber estado involucrado en una insurrección.



Los jueces escucharán argumentos el 8 de febrero en un caso que ambas partes dicen que debe resolverse rápidamente para que los votantes sepan si Trump, el republicano favorito en las encuestas para ser en candidato a la presidencia, es elegible para ocupar el cargo.

La corte está tratando la disputa con carácter prioritario y podría emitir una decisión antes del Supermartes el 5 de marzo, cuando el mayor número de delegados está en juego en un solo día, incluido Colorado.

Lo que alegan los abogados de Trump

El equipo de defensa del expresidente está liderado por el abogado Jonathan Mitchell, quien diseñó aspectos de la legislación contra el aborto que prohibió en gran medida la interrupción del embarazo en Texas, meses antes de que la Corte Suprema revocara la decisión de Roe v. Wade en junio de 2022.

El caso plantea a los magistrados su primera revisión de la disposición de la 14ª Enmienda de la Constitución que prohíbe a quienes "participaron en una rebelión o insurrección" ocupar un cargo público estatal o federal. La enmienda fue adoptada en 1868, después de la Guerra Civil.

Después de que el Congreso aprobara en 1872 una amnistía para la mayoría de los exconfederados a los que apuntaba la medida, la disposición cayó en desuso durante más de dos siglos, hasta que se presentaron decenas de demandas para mantener a Trump fuera de la boleta este año.

Y en Colorado tuvieron éxito. Por un voto de 4-3, la Corte Suprema de ese estado dictaminó el mes pasado que Trump no debería estar en la boleta de las primarias republicanas.



Los abogados de Trump alegan en el escrito presentado ante la Corte Suprema que esfuerzos por excluir a Trump de la boleta "amenazan con privar del derecho al voto a decenas de millones de estadounidenses y... prometen desatar el caos y la confusión si otros tribunales estatales y funcionarios estatales siguen el ejemplo de Colorado y excluyen al probable candidato presidencial republicano de sus boletas".

Además, sostienen que el expresidente que no ha participado en una insurrección. "De hecho, lo contrario es verdad, ya que el presidente Trump llamó repetidamente a la paz, al patriotismo y al respeto por la ley", el 6 de enero de 2020.

La corte de Colorado señala que Trump había celebrado un mitin fuera de la Casa Blanca y exhortado a sus seguidores a "luchar como demonios" antes de dirigirse al Capitolio.

El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, y el presidente de la Cámara, Mike Johnson, están entre los casi 180 republicanos en el Congreso que han advertido que un fallo que respalde la decisión de Colorado de excluir a Trump de la boleta inevitablemente llevaría a descalificaciones recíprocas de oponentes políticos.

Los otros casos judiciales en los que está acusado Trump

Trump está apelando por separado ante el tribunal estatal una decisión de la secretaria de estado demócrata de Maine, Shenna Bellows, que lo declara inelegible para aparecer en la boleta de ese estado debido a su papel en el ataque al Capitolio. Tanto la decisión de la Corte Suprema de Colorado como las decisiones de la secretaria de estado de Maine están en espera hasta que se resuelvan las apelaciones.



La decisión de la Corte Suprema de intervenir, solicitada por ambas partes, es la intervención más directa en una elección presidencial desde Bush v. Gore en 2000, cuando una mayoría conservadora efectivamente decidió la elección a favor del republicano George W. Bush. Solo el juez Clarence Thomas permanece de aquella corte.

Tres de los nueve jueces actuales de la Corte Suprema fueron nombrados por Trump, aunque han fallado repetidamente en su contra en demandas relacionadas con las elecciones de 2020, así como en sus esfuerzos por evitar que se entreguen documentos relacionados con el 6 de enero y sus declaraciones de impuestos a comités del Congreso.

La cuestión de si Trump puede estar en la boleta no es el único asunto relacionado con el expresidente o el 6 de enero que ha llegado a la Corte Suprema. El mes pasado, los jueces rechazaron una solicitud del fiscal especial Jack Smith para abordar rápidamente y fallar sobre las afirmaciones de Trump de que está inmune a la persecución en un caso que lo acusa de conspirar para revertir las elecciones presidenciales de 2020, aunque el tema podría volver ante la corte pronto dependiendo del fallo de un tribunal de apelaciones con sede en Washington.

La corte ha dicho que tiene la intención de escuchar una apelación que podría revocar cientos de cargos derivados del asalto al Capitolio, incluidos los que se han formulado contra Trump.

