Trump indultará a las estrellas de ‘reality show’ Todd y Julie Chrisley tras ser condenados por fraude y evasión fiscal

Video Mujer que participó en asalto al Capitolio rechaza los indultos de Trump: "Sería un insulto a los policías"

Donald Trump anunció este martes que planea indultar a las estrellas de televisión Todd y Julie Chrisley, famosos por "Chrisley Knows Best", un reality show sobre su familia y su extravagante estilo de vida que, según los fiscales del caso, se vio impulsado por el fraude bancario y la ocultación de ganancias a las autoridades fiscales.

Los Chrisley fueron condenados en 2022 por conspirar para defraudar a bancos en el área de Atlanta por más de $30 millones en préstamos mediante la presentación de documentos falsos.

También fueron declarados culpables de evasión fiscal por ocultar sus ganancias mientras exhibían un estilo de vida lujoso que, según las autoridades, incluía coches de lujo, ropa de diseñador, bienes raíces y viajes.

Julie Chrisley fue condenada a siete años de prisión federal y Todd Chrisley a 12 años. La pareja también fue condenada a pagar $17,8 millones en concepto de restitución.

“Sus padres estarán libres y limpios, y espero que podamos lograrlo mañana”, dijo Trump en una llamada con los hijos de la pareja, según se observa en un video publicado por un asesor de la Casa Blanca.

“Han recibido un trato bastante duro, según lo que he escuchado”, dijo el presidente sobre la pareja el presidente.

Un funcionario de la Casa Blanca, que habló bajo condición de anonimato con la agencia AP, dijo que los indultos se otorgarían próximamente.

Trump continúa indultado a amigos, donantes y exempleados

Con esta medida, Trump continúa con su tendencia de indultar a amigos, simpatizantes, donantes y exempleados de alto perfil.

Este mismo lunes, el presidente indultó a Scott Jenkins, exsheriff de Virginia, sentenciado a 10 años de prisión tras ser declarado culpable de fraude y soborno. El presidente aseguró que Jenkins y su familia “han sido arrastrados a un infierno por un corrupto y armado Departamento de Justicia de Biden”.

El presidente también ha solicitado el indulto de Paul Walczak, un ejecutivo del sector sanitario de Florida encarcelado por delitos fiscales tras desviar más de $10.9 millones de los impuestos de nómina de médicos y enfermeras empleados por compañías bajo su control para financiar su lujoso estilo de vida.

Walczak es hijo de la donante republicana Betsy Fago, ayudó a revelar el contenido de un diario escrito por Ashley Biden, hija del expresidente Joe Biden, y que recaudó millones de dólares para las campañas de Trump. El mes pasado asistió a una cena de recaudación de fondos en el club privado del republicano en Florida, Mar-a-Lago, en el que cada puesto tenía un valor de $1 millón.

En abril, indultó a la republicana de Nevada Michele Fiore, quien esperaba sentencia por cargos federales por usar dinero destinado a una estatua en honor a un policía asesinado para gastos personales, incluyendo una cirugía plástica.

Los Chrisley también cuentan con la simpatía del mandatario estadounidense. Hace dos semanas, su hija Savannah Chrisley fue entrevistada por la nuera de Trump, Lara Trump, en la cadena conservadora Fox News.

Savannah también habló en la Convención Nacional Republicana del año pasado sobre el encarcelamiento de sus padres.

Entonces aseguró que fueron "perseguidos por fiscales corruptos", haciéndose eco de la retórica y críticas de Trump hacia el sistema de justicia penal mientras el republicano enfrentaba investigaciones y casos penales.

De hecho, Chrisley afirmó que Trump había sido blanco de críticas por sus ideas políticas, y que sus padres también lo fueron por sus convicciones conservadoras y su alto perfil.

"Nunca olvidaré lo que dijeron los fiscales en el condado con mayor presencia demócrata del estado, ante un juez designado por Obama. Nos llamó los 'Trump del Sur'", afirmó en la convención. "Lo dijo como un insulto, pero, déjenme decirles, ¡vaya si lo llevo como una medalla de honor!", añadió.

¿Cómo fue el proceso judicial contra los Chrisley por delitos fiscales?

Antes de que los Chrisley se convirtieran en estrellas de telerrealidad, ellos y un exsocio presentaron documentos falsos a bancos del área de Atlanta para obtener préstamos fraudulentos, según declararon los fiscales durante el juicio.

Acusaron a la pareja de gastar grandes cantidades de dinero y luego usar nuevos préstamos fraudulentos para pagar los antiguos.

Los fiscales afirmaron que la pareja eludió su responsabilidad de pago cuando Todd Chrisley se declaró en bancarrota y dejó más de $20 millones en préstamos sin pagar.

El verano pasado, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 11.º Circuito de EEUU confirmó las condenas de los Chrisley, pero halló un error legal en la forma en que el juez de primera instancia calculó la sentencia de Julie Chrisley, al responsabilizarla por todo el esquema de fraude bancario.

El panel de apelaciones devolvió entonces su caso al tribunal inferior para una nueva sentencia.

El abogado de los Chrisley, Alex Little, afirmó este martes que el indulto de Trump "corrige una profunda injusticia y devuelve a dos padres dedicados a su familia y comunidad".

"El presidente Trump reconoció lo que hemos argumentado desde el principio: Todd y Julie fueron perseguidos debido a sus valores conservadores y su alto perfil. Su proceso estuvo manchado por múltiples violaciones constitucionales y sesgo político", dijo en un comunicado.

"El caso de Todd y Julie es precisamente la razón por la que existe el indulto. Gracias al presidente Trump, la familia Chrisley ahora puede comenzar a sanar y reconstruir sus vidas", agregó.

