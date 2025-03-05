Cambiar Ciudad
Gobierno de Trump planea recortar 80,000 puestos de trabajo en el Departamento de Asuntos de Veteranos

Los veteranos ya se han manifestado en contra de los recortes en el VA, que hasta ahora habían afectado a unos cuantos miles de empleados y cientos de contratos. Más del 25% de la fuerza laboral del departamento son veteranos.

Stephen Groves (AP).
El Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) está planeando una reorganización “agresiva” que incluye el recorte de 80,000 puestos de trabajo de la extensa agencia que brinda atención médica a los militares retirados, según un memorando interno obtenido por The Associated Press.

El jefe de personal del VA, Christopher Syrek, dijo a los funcionarios de alto nivel de la agencia que tenía el objetivo de recortar suficientes empleados para volver a los niveles de dotación de personal de 2019 de poco menos de 400,000.

Eso requeriría despedir a decenas de miles de empleados después de que el VA se expandió durante la administración Biden, así como cubrir a los veteranos afectados por fosas tóxicas y amparados bajo la Ley PACT de 2022.

El memorando instruye al personal de alto nivel a prepararse para una reorganización de toda la agencia en agosto para “redimensionar y adaptar la fuerza laboral a la misión y la estructura revisada”. También pide que los funcionarios de la agencia trabajen con el Departamento de Eficiencia Gubernamental de la Casa Blanca para “actuar agresivamente, al tiempo que adoptan un enfoque pragmático y disciplinado” hacia los objetivos de la administración Trump.

En contra de recortes

Los veteranos ya se han manifestado en contra de los recortes en el VA, que hasta ahora habían afectado a unos cuantos miles de empleados y cientos de contratos. Más del 25% de la fuerza laboral del VA son veteranos.

En el Congreso, los demócratas han criticado los recortes en el VA y otras agencias, mientras que los republicanos hasta ahora han observado con cautela los cambios de la administración Trump.

El senador Richard Blumenthal, el demócrata de mayor rango en el comité del Senado que supervisa los asuntos de los veteranos, dijo en una declaración que la administración Trump “ha lanzado un ataque total” contra el progreso que ha logrado el VA en la expansión de sus servicios a medida que aumenta el número de veteranos cubiertos e incluye a los afectados por fosas tóxicas.

“Su plan prioriza las ganancias del sector privado sobre el cuidado de los veteranos, equilibrando el presupuesto a costa de quienes sirvieron. Es una traición vergonzosa, y los veteranos pagarán el precio de su imperdonable corrupción, incompetencia e inmoralidad”, dijo Blumenthal en una declaración. Government Executive fue el primero en informar sobre el memorando interno.

Donald TrumpVeteranos

