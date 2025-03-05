Una Corte Suprema dividida rechaza el esfuerzo del gobierno de Trump para congelar casi $2,000 millones en fondos de ayuda externa

Video Analizamos el panorama migratorio en EEUU ante el discurso de Trump al Congreso: "Hay preocupación"

Una Corte Suprema dividida rechazó este miércoles un esfuerzo del gobierno de Donald Trump para frenar el plazo que le puso un juez para la liberación de miles de millones de dólares en ayuda de cooperación internacional.

En una decisión 5-4, el máximo tribunal pidió al juez de distrito Amir Ali aclarar su orden previa requiriendo al gobierno liberar cerca de $2,000 millones en fondos de ayuda por trabajos que ya fueron realizados.

Si bien el fallo ha representado un revés de corto plazo para la administración de Trump, empresas y grupos sin fines de lucro que demandaron al gobierno todavía esperan por el dinero que afirman se les debe. Una de las organizaciones se vio obligada la semana pasada a despedir a 110 empleados, de acuerdo con documentos judiciales.

El juez Samuel Alito lideró a los cuatro magistrados que difirieron de la decisión final de la Corte Suprema. Esos cuatro jueces argumentaron que el magistrado Amir Ali carece de la autoridad para ordenar los pagos a los negocios y organizaciones que trabajan en los esfuerzos de ayuda internacional. Alito escribió que le sorprende que la corte "imponga una penalidad de $2,000 millones a los contribuyentes de Estados Unidos".

Con la decisión de este miércoles, queda entonces en pie la determinación del juez Amir Ali en contra de la congelación de los fondos para la ayuda externa. Ali tiene programada una audiencia para este jueves sobre este caso.

Los jueces de la Corte Suprema que avalaron la decisión del juez Ali destacaron que el gobierno no desafió la orden inicial de ese magistrado y que únicamente retó el cronograma que él planteó. El plazo que había dado el juez Ali pasó ya la semana pasada. La Corte Suprema le pidió entonces a ese juez "aclarar qué obligaciones debe cumplir el gobierno para asegurarse de que satisfaga su orden temporal".

El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y la magistrada Amy Coney Barrett, ambos de corte conservador, se sumaron a las tres magistradas liberales. Los jueces Clarence Thomas, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh se alinearon con la opinión disidente de Alito.

El gobierno ha argumentado que la situación ha cambiado, porque reemplazó un freno generalizado al desembolso de fondos de ayuda con determinaciones individualizadas que llevaron a la cancelación de 5,800 contratos de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID en inglés) y otras 4,100 subvenciones del Departamento de Estado por un total de casi $60,000 millones en ayuda.

