Se viene un aumento vertiginoso de seguros médicos que solo el Congreso podría frenar

Beneficiarios de DACA quedan sin cobertura médica a través de Obamacare: lo que debes saber

Existe apoyo bipartidista en el Congreso para extender los créditos fiscales que han hecho que el seguro médico sea más asequible para millones de personas desde la pandemia de coronavirus. Sin embargo, los créditos corren el riesgo de expirar debido a los desacuerdos entre republicanos y demócratas sobre cómo hacerlo.

Los demócratas amenazan con votar para cerrar el gobierno a finales de mes si los republicanos no extienden los subsidios, implementados inicialmente en 2021 y extendidos un año después, cuando controlaban el Congreso y la Casa Blanca. Los créditos fiscales, que expirarán a finales de año, se destinan a las personas de ingresos bajos y medios que adquieren seguro médico a través de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA).

Algunos republicanos que se han opuesto a la ley de salud desde su promulgación bajo la presidencia de Barack Obama se muestran repentinamente abiertos a mantener los créditos fiscales. Reconocen que muchos de sus electores podrían ver aumentos considerables en la cobertura si se permite que los subsidios caduquen.

Aun así, las posturas están muy distanciadas. Los republicanos están divididos, y muchos se oponen firmemente. Los líderes republicanos en la Cámara de Representantes y el Senado se han mostrado abiertos, pero evasivos, a la extensión, y muchos de los republicanos que dicen apoyarla argumentan que los créditos fiscales deberían ser reestructurados, lo que podría abrir un nuevo debate sobre la atención médica que podría tardar meses en resolverse.

“En tan solo unas semanas, a menos que el Congreso actúe, millones de estadounidenses comenzarán a recibir cartas por correo anunciándoles que los costos de su seguro médico están a punto de dispararse: cientos de dólares, miles en algunos casos”, declaró el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, la semana pasada.



Es poco probable que los demócratas acepten cambios en los subsidios, lo que aumenta las posibilidades de un estancamiento y la incertidumbre para las aseguradoras de salud, los hospitales, los gobiernos estatales y los beneficiarios.

Millones podrían enfrentar un aumento en las tarifas de seguro médico

La inscripción en los planes de ACA ha aumentado a un récord de 24 millones de personas, en gran parte debido a los miles de millones de dólares en subsidios que han reducido los costos para muchas personas. La ampliación de los subsidios permitió a algunos afiliados de bajos ingresos acceder a planes de salud sin primas y limitó el monto que las personas con mayores ingresos pagan por las primas al 8.5% de sus ingresos. También amplió la elegibilidad para las personas de clase media.

Con el vencimiento a solo unos meses, algunas de estas personas ya han recibido avisos de que sus primas (la cuota mensual que se paga por la cobertura del seguro) están a punto de dispararse el próximo año. Las aseguradoras han enviado avisos en casi todos los estados, y algunas proponen aumentos de primas de hasta el 50%.

Los legisladores se enfrentan a la presión de algunas de las industrias más grandes del país para actuar, incluyendo las aseguradoras que cubren a las personas en el mercado de seguros y los hospitales que afirman que ya se verán afectados por los recortes a Medicaid en la "gran y hermosa" ley del presidente Donald Trump.

“Existe una amplia conciencia de que se avecina un aumento real de las primas y que las primas están a la vuelta de la esquina, tanto entre republicanos como entre demócratas”, declaró David Merritt, vicepresidente de asuntos externos de Blue Cross Blue Shield.

Las compañías han afirmado que necesitarán aumentar las primas sin los subsidios porque las personas más sanas y jóvenes son más propensas a renunciar a la cobertura cuando esta se encarece, lo que obliga a las aseguradoras a cubrir a los pacientes mayores y más enfermos.

El mes pasado, en Iowa, el comisionado de seguros del estado sopesó aumentos que oscilaban entre el 3% y el 37% frente a una oleada de comentarios públicos indignados.

El tira y afloja sobre el gasto de Obamacare se desarrolla en el Capitolio

Así afectará a Medicaid la ley fiscal de Trump: "Millones van a perder su seguro de salud"



En el Capitolio, el asunto se ha enredado en una disputa mayor sobre la financiación del gobierno, ya que se avecina un cierre a finales de mes. Schumer y el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, han declarado que no votarán a favor de mantener el gobierno abierto a menos que una extensión de los créditos fiscales para la atención médica forme parte del acuerdo.

Los republicanos han manifestado que quieren más tiempo para analizar los subsidios y posiblemente reducirlos. También tendrán que esperar una señal de Trump, quien aún no ha intervenido. Jeffries declaró la semana pasada: "No apoyaremos un proyecto de ley de gasto republicano partidista que siga privando al pueblo estadounidense de la atención médica".

La inscripción abierta comienza el 1 de noviembre y la gente empezará a experimentar un "verdadero impacto en el precio", cuando se publiquen los costos de los planes de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) el próximo mes, según la senadora Tammy Baldwin, demócrata por Wisconsin.

Los líderes republicanos están considerando un posible proyecto de ley provisional que mantendría el gobierno abierto durante algunas semanas y, por ahora, es poco probable que incluya la extensión. Sin embargo, los líderes republicanos, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, también se encuentran bajo presión por parte de algunos miembros que temen que los aumentos de las primas representen un lastre político antes de las elecciones de medio término en 2026.

Los republicanos, reticentes y divididos sobre el tema

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur, ha manifestado su deseo de ver una propuesta de los demócratas sobre cómo extender los subsidios. "Quizás podamos encontrar una solución intermedia", declaró en una entrevista con Punchbowl News el jueves.

Aun así, Thune ha descartado una acción rápida, aun cuando señaló que los avisos de primas se enviarán pronto. Ha afirmado que es poco probable que una medida de gasto a corto plazo para financiar al gobierno durante varias semanas mientras el Congreso finaliza sus proyectos de ley de presupuesto incluya una extensión de los beneficios.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, ha dicho que muchos de sus miembros se opondrían a una extensión, pero no la ha descartado.

En los últimos días, 15 republicanos de la Cámara de Representantes en distritos políticos competitivos presentaron una legislación para extender los créditos fiscales por un año. “Si bien el crédito fiscal para primas mejorado, creado durante la pandemia, se concibió como temporal, no deberíamos dejar que expire sin un plan establecido”, declaró la representante Jen Kiggans, republicana por Virginia, quien lideró la iniciativa junto al representante Tom Suozzi, demócrata por Nueva York.

La clase media y las pequeñas empresas serán especialmente vulnerables a fuertes aumentos en los seguros médicos si no se extienden los subsidios. Varios republicanos del Senado también se manifestaron a favor de una extensión. El senador de Missouri, Josh Hawley, afirmó que si el Congreso no actúa, algunas primas se dispararán, y no solo por poco. "Estamos ante aumentos masivos. La gente no podrá costearlos”, dijo.

El senador de Texas, John Cornyn, opinó que el Congreso debería reducir los subsidios para las personas con mayores ingresos.

Otros se opusieron firmemente. "Nos está costando miles de millones de dólares", declaró el senador Ron Johnson, republicano por Wisconsin.