Cambiar Ciudad
Salud

Casey Means, la doctora convertida en 'influencer' que Trump propone para cirujana general

El presidente Trump retiró a su primera nominada, la excolaboradora médica de Fox News Janette Nesheiwat, justo la víspera del inicio de su proceso de confirmación en el Senado. Means comparte con el secretario de Salud, Robert Kennedy, el escepticismo sobre las vacunas.

Por:
Univision
Video Secretario de Salud cambia de postura y recomienda vacunarse contra el sarampión tras muerte de una niña

Un día antes de que empezaran las audiencias en el Senado para la confirmación de Janette Nesheiwat, la elegida por Donald Trump para el puesto de cirujana general, el presidente cedió a la presión de sectores conservadores y cambió la postulación a favor de Casey Means, una doctora que no ejerce la medicina pero que se ha convertido en influencer en temas de salud.

Means es muy cercana al secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy. Ella y su hermano, Calley Means, trabajaron en las negociaciones para que el exdemócrata devenido en independiente diera su respaldo a Trump el verano pasado.

PUBLICIDAD

El cirujano general o director general de salud pública es considerado el médico del país, supervisa a 6,000 miembros del Cuerpo de Servicios de Salud Pública y puede emitir avisos que advierten sobre amenazas para la salud pública.

De ser confirmada, Means se encargaría de ayudar a promover la agenda de salud Kennedy, que exige eliminar el uso de aditivos y productos químicos en los alimentos, la eliminación de conflictos de intereses en las agencias federales y el fomento de alimentos más saludables en los almuerzos escolares y otros programas de nutrición.

De doctora a influencer

La nueva candidata a cirujana general estudió medicina y se especializó en otorrinolaringología, pero no completó su entrenamiento para ejercer asegurando estar desilusionada con la medicina tradicional y se dedicó la llamada medicina funcional, que se centra en estudiar las raíces de las enfermedades. Se ha enfocado en la obesidad, diabetes e infertilidad, problemas de los que culpa al uso excesivo de medicinas, los químicos y la vida sedentaria de los estadounidenses.

Más sobre Salud

Trump es diagnosticado con "insuficiencia venosa crónica", una condición "benigna y corriente", según la Casa Blanca
2 mins

Trump es diagnosticado con "insuficiencia venosa crónica", una condición "benigna y corriente", según la Casa Blanca

Política
Los recortes a Medicaid amenazan la unidad republicana en el Senado en torno a la ley fiscal de Trump
3 mins

Los recortes a Medicaid amenazan la unidad republicana en el Senado en torno a la ley fiscal de Trump

Política
Trump anuncia que firmará una orden que podría reducir los costos de algunos medicamentos "entre un 30 y un 80%"
4 mins

Trump anuncia que firmará una orden que podría reducir los costos de algunos medicamentos "entre un 30 y un 80%"

Política
Trump, con 78 años, goza de una "salud excelente" según la primera revisión tras su regreso a la Casa Blanca
3 mins

Trump, con 78 años, goza de una "salud excelente" según la primera revisión tras su regreso a la Casa Blanca

Política
"Es un baño de sangre": gobierno de Trump inicia despidos masivos en el sector salud
6 mins

"Es un baño de sangre": gobierno de Trump inicia despidos masivos en el sector salud

Política
Senado confirma a Kennedy como secretario de Salud y da una importante victoria a Trump
8 mins

Senado confirma a Kennedy como secretario de Salud y da una importante victoria a Trump

Política
De las vacunas causan autismo al wifi da cáncer: las declaraciones más infundadas de Kennedy Jr.
7 mins

De las vacunas causan autismo al wifi da cáncer: las declaraciones más infundadas de Kennedy Jr.

Política
Por qué Florida ha sacado a más de 22,500 niños de un seguro de salud para familias de bajos recursos
3 mins

Por qué Florida ha sacado a más de 22,500 niños de un seguro de salud para familias de bajos recursos

Política
El acceso a la píldora abortiva mifepristona llega a la Corte Suprema: ¿cuán segura es?
7 mins

El acceso a la píldora abortiva mifepristona llega a la Corte Suprema: ¿cuán segura es?

Política
Biden vs Trump: por qué sus casos con documentos clasificados han tenido consecuencias tan diferentes
6 mins

Biden vs Trump: por qué sus casos con documentos clasificados han tenido consecuencias tan diferentes

Política

Aunque Means se ha mantenido al margen de las desacreditadas opiniones de Kennedy sobre las vacunas, en su sitio web, ha pedido más investigaciones sobre su seguridad y recomienda facilitar que los pacientes demanden a las farmacéuticas en caso de lesiones causadas por vacunas, en contra de lo que establece la ley que protege a esas empresas de responsabilidad legal para fomentar el desarrollo de vacunas sin la amenaza de costosas demandas por lesiones personales.

PUBLICIDAD

La postulada para cirujana general ha creado una base de seguidores criticando al sistema médico y promoviendo alimentos naturales y cambios en el estilo de vida para revertir la obesidad, la diabetes y otras enfermedades crónicas.

En ese proceso, Means fundó una empresa de tecnología, Levels, que ayuda a los usuarios a controlar el azúcar en sangre y otras métricas. También se financia con suplementos dietéticos, cremas, tés y otros productos patrocinados en sus redes sociales.

Empresaria médica con polémicas opiones sobre la salud

En entrevistas y artículos, ella y su hermano achacan los problemas de salud del país a una red que abarca a los conglomerados alimentarios, a los que acusan de “corruptos” y que han enganchado a los estadounidenses a dietas poco saludables, la dependencia de medicamentos que fomenta la industria farmacéutica para controlar la obesidad, la diabetes y otras enfermedades crónicas.

Aunque muchos expertos están de acuerdo en que la dieta estadounidense, repleta de alimentos procesados, contribuye a la obesidad y otros problemas, Means vincula la dieta y el estilo de vida con afecciones como la infertilidad, el Alzheimer, la depresión o la disfunción eréctil, algo en lo que existe más discusión y que algunos consideran simplista y hasta descabellado.

"Casi todos los síntomas crónicos de salud que aborda la medicina occidental son el resultado de que nuestras células están siendo acosadas por cómo hemos llegado a vivir", afirmó Means en un libro de 2024 coescrito con su hermano.

PUBLICIDAD

Los expertos en alimentación afirman que es simplista declarar que todos los alimentos procesados son perjudiciales, ya que la designación abarca aproximadamente el 60 % de los alimentos estadounidenses, incluyendo productos tan diversos como la granola, la mantequilla de cacahuete y las papas fritas.

El apoyo a las vacunas que costó la postulación a la primera candidata de Trump

Trump retiró de la consideración para el cargo a la excolaboradora médica de Fox News, Janette Nesheiwat, lo que supone al menos la segunda candidatura de Trump relacionada con la salud que se retira del Senado. Nesheiwat tenía previsto comparecer ante el Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado el jueves para su audiencia de confirmación.

Nesheiwat es directora médica de una empresa de atención de urgencias en Nueva York y aparece regularmente en Fox News para ofrecer su experiencia y perspectivas médicas. Es una firme defensora de Trump y comparte fotos de ellos juntos en redes sociales.

Sin embargo, recientemente fue criticada por Laura Loomer, una aliada de extrema derecha de Trump que jugó un papel decisivo en la reciente destitución de varios miembros del Consejo de Seguridad Nacional del presidente.

Loomer publicó en X a principios de esta semana que "no podemos tener como director general de salud pública a una persona designada por un grupo pro-vacuna contra la covid-19 que actualmente está involucrada en un caso de negligencia médica y que no estudió medicina en Estados Unidos".


Relacionados:
SaludDonald Trump

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD