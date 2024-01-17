"Tarifas basura": Biden le declara la guerra a los exorbitantes cobros de la banca por sobregiros

La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) y la Casa Blanca propusieron este miércoles un nuevo reglamento para poner fin a los cargos excesivos por sobregiro que cobran las instituciones financieras más grandes de Estados Unidos.

De ser aprobadas, las nuevas reglas acabarán con una laguna jurídica obsoleta que exime a los servicios cobertura de sobregiros del cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Veracidad en los Préstamos y otras leyes de protección financiera.

PUBLICIDAD

Además, establecerán límites a los cargos o multas cobrados por los bancos, permitiendo ahorros de miles de millones de dólares a los estadounidenses de bajos recursos.

La guerra contra los cargos por sobregiro

La propuesta constituye el esfuerzo más reciente del gobierno del presidente Joe Biden para combatir el cobro de las llamadas 'tarifas basura' a las que califica como una carga innecesaria para los consumidores estadounidenses, en particular para aquellos que viven al día.

"Durante demasiado tiempo algunos bancos han cobrado tarifas exorbitantes por sobregiro, a veces de hasta $30 o más, que a menudo afectan a los estadounidenses más vulnerables, mientras los bancos aumentan sus ganancias", dijo el presidente Joe Biden en un comunicado. "Los bancos lo llaman un servicio, yo lo llamo explotación”.

Según la CFPB, durante décadas las instituciones financieras más grandes han cubierto los sobregiros de una cuenta que no tiene suficientes fondos a cambio de un cargo o multa, una operación altamente rentable y que le ha reportado a los grandes bancos miles de millones de dólares en ingresos anuales.

De acuerdo a las reglas propuestas, los bancos podrán seguir cubriendo esos sobregiros pero cumpliendo con las leyes crediticias vigentes, lo que implica la divulgación de la tasa de interés aplicable, o alternativamente, podrán cobrar una comisión de entre $3 y $14 para recuperar sus costos, o un costo que ellos calculen justificándose con los datos de costos.

PUBLICIDAD

" Hoy estamos proponiendo reglas para cerrar una laguna de larga data que permitió a muchos grandes bancos transformar los sobregiros en una enorme máquina recolectora de tarifas basura", dice Rohit Chopra, director de la CFPB.

La regla propuesta se aplicaría a instituciones financieras aseguradas con más de $10,000 millones en activos, lo que cubre aproximadamente las 175 instituciones depositarias más grandes del país. Estas instituciones normalmente cobran $35 para cubrir un sobregiro, aunque la mayoría de los sobregiros de las tarjetas de débito de los consumidores son por menos de $26 y se reembolsan en un plazo de tres días.

Según cifras de la CFPB, aproximadamente 23 millones de hogares en Estados Unidos pagan cargos o multas por sobregiro cada año, a veces en más de una ocasión. La agencia estima que la nueva regla podría ahorrar a los consumidores $3,500 millones o más, dinero que quedaría en manos de los hogares que actualmente las pagan.

Según una investigación realizada por Bankrate en agosto pasado, la tarifa promedio por sobregiro fue de $26.61 dólares, aunque algunos bancos cobran hasta $39 dólares. La investigación de la oficina también muestra que los cargos por sobregiro impactan abrumadoramente a los más pobres y a los hogares de color, quienes a menudo sobregiran varias veces al año.

Biden ha hecho de la eliminación de las “tarifas basura” una de las piedras angulares de la agenda económica de su administración de cara a las elecciones de 2024. Las tarifas por sobregiro han estado en el centro de esa campaña, y el año pasado la Casa Blanca ordenó a los reguladores gubernamentales que hicieran todo lo que estuviera a su alcance para limitar aún más esta práctica.

PUBLICIDAD

Los bancos preparan para batallar contra la regulación propuesta

"Urgimos a la CFBP a que no continúe con esta norma hasta que evalúe su impacto económico en los bancos comunitarios y las cooperativas de crédito, lo que está obligada a hacer", escribió la Asociación de Banqueros Estadounidenses y otros grupos de lobby bancario en un comunicado conjunto.

El lobby bancario también está tratando de ser lo más vocal posible en su oposición a esta iniciativa gubernamental en preparación a un desafío legal casi seguro a cualquier norma que la CFPB decida implementar. Cualquier batalla legal tendría muchas posibilidades de terminar en la Corte Suprema.

Aún así, cediendo a la presión popular y política, la mayoría de los bancos más grandes ha agregado salvaguardas a las cuentas de los clientes para permitirles llevar el saldo nuevamente a territorio positivo antes de que incurran en una multa. Bank of America, alguna vez considerado por los críticos de la industria como el mayor abusador de los cargos por sobregiro, redujo su cargo de $35 a $10 hace dos años y dice que los ingresos por cargos por sobregiro son ahora menos del 10% de lo que eran.

Los bancos más grandes también han reducido el cobro de comisiones por insuficiencia de fondos, que es cuando el banco cobra al cliente una tarifa por no tener los fondos para cubrir un cargo, pero también niega la transacción.

"La oficina ha hecho bien su tarea", dijo Carter Dougherty, portavoz del grupo Estadounidenses por una Reforma Financiera. “Algunos bancos se han librado por completo de los sobregiros y el mundo sigue girando sobre su eje. Los banqueros que no pueden administrar su negocio sin depender de tarifas basura, deberían dedicarse a otra cosa".

PUBLICIDAD

Con información de The Associated Press.