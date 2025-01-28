"Pánico y confusión": las claves sobre la congelación de subvenciones federales por parte de Trump que bloqueó después una jueza

Video Jueza federal bloquea la congelación de ayudas y préstamos federales ordenada por Trump: esto debes saber

Una jueza federal bloqueó temporalmente este martes el intento de Donald Trump de congelar las subvenciones y préstamos federales mientras su administración lleva a cabo una revisión ideológica generalizada para erradicar las iniciativas consideradas progresistas.

El plan del nuevo presidente sumió al gobierno de Estados Unidos en pánico y confusión por las dudas generalizadas sobre el alcance real de la medida.

Además, abonó un escenario en el que se prevé un enfrentamiento constitucional por el control del dinero de los contribuyentes.

¿Qué críticas recibió la orden de congelación de subvenciones por parte de Trump?

La orden de la jueza de distrito federal Loren L. AliKhan se produjo minutos antes de que entrara en vigor oficialmente la congelación de la financiación. Esta suspensión administrativa estará vigente hasta el próximo lunes por la tarde.

Funcionarios del gobierno dijeron que la decisión de detener los préstamos y las subvenciones —un salvavidas financiero para los gobiernos locales, escuelas y organizaciones sin fines de lucro en todo el país— era necesaria para garantizar que el gasto cumpla con la reciente avalancha de órdenes ejecutivas de Trump.

El presidente republicano quiere aumentar la producción de combustibles fósiles, eliminar las protecciones para las personas transgénero y poner fin a los esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión, entre muchas otras.

Pero un memorando redactado de forma imprecisa y emitido por la Oficina de Administración y Presupuesto, junto a respuestas incompletas y poco claras por parte de la Casa Blanca a lo largo del martes, dejó a los legisladores, funcionarios públicos y estadounidenses promedio tratando de averiguar qué programas se verían afectados por esta pausa.

Incluso las interrupciones temporales en la financiación podrían causar despidos o retrasos en los servicios públicos.

"Esto surgió de la nada", le dijo a la agencia AP David Smith, portavoz del Distrito Escolar Shawnee Mission en Kansas, uno de los innumerables distritos que reciben fondos federales. Reconoció que estaban tratando de averiguar qué significa la medida "con base en ninguna información".

La jueza AliKhan, quien fue designada por el presidente Joe Biden, se refirió a estas dudas e imprecisión al anunciar su bloqueo: "Parece que el gobierno federal actualmente no conoce realmente el alcance total de los programas que estarán sujetos a la pausa".

Jessica Morton, abogada del Consejo Nacional de Organizaciones sin Fines de Lucro que presentó la demanda, dijo que el grupo tiene decenas de miles de miembros en todo el país que podrían verse afectados.

"Nuestros clientes miembros han informado que están extremadamente preocupados por tener que cerrar si hay incluso una breve pausa", dijo.

El abogado del Departamento de Justicia, Daniel Schwei, dijo que los demandantes no habían identificado a nadie en específico que perdería fondos de inmediato si la pausa entraba en vigencia.

Por su parte, los demócratas describieron la decisión de la administración Trump como caprichosa e ilegal. Argumentaron que el presidente no tenía derecho a dejar de gastar unilateralmente el dinero asignado por el Congreso.

¿Qué programas quedaban exentos de la congelación de subvenciones de Trump?

Funcionarios del gobierno de Trump dijeron que no se verían afectados aquellos programas que brindan asistencia directa a los estadounidenses, como Medicare, Medicaid, Seguro Social, préstamos estudiantiles y cupones de alimentos.

Defendieron la iniciativa argumentando que Trump estaba cumpliendo su promesa de poner Washington patas arriba si era elegido para un segundo mandato.

Sin embargo, inmediatamente comenzaron los temores de que sus efectos se sentirían lejos de la capital estadounidense.

¿Quiénes temían ser afectados por la congelación de subvenciones y préstamos federales?

Organizaciones como Meals on Wheels, que recibe dinero federal para entregar comida a las personas mayores, estaban preocupadas por la posibilidad de que les cortaran el suministro.

“La falta de claridad y la incertidumbre en este momento están creando caos”, dijo su portavoz Jenny Young. Agregó que “los ancianos pueden entrar en pánico al no saber de dónde vendrán sus próximas comidas”.

La Fundación Nacional de Ciencias pospuso los paneles de esta semana para revisar las solicitudes de subvención. Sus funcionarios de Prichard, Alabama, temían no recibir fondos de infraestructura para arreglar su sistema de agua potable con fugas.

Los líderes republicanos de Louisiana dijeron que estaban “buscando claridad” para asegurarse de que nada estuviera “poniendo en peligro la estabilidad financiera del estado”.

“Las acciones de Trump causarían estragos en las comunidades rojas y azules en todas partes”, dijo la senadora Patty Murray de Washington, la demócrata de mayor rango en el Comité de Asignaciones del Senado. “Estamos hablando de nuestros pequeños pueblos, nuestras ciudades, nuestros distritos escolares”.

¿Qué está valorando Trump a la hora de determinar qué iniciativas se salvan de la pausa en la financiación?

El alcance completo de la revisión de la administración se detalló en una hoja de cálculo de 51 páginas enviada a las agencias federales y vista por The Associated Press. Cada línea era una iniciativa gubernamental diferente, desde la seguridad en las piscinas hasta el desarrollo de la fuerza laboral tribal y la educación especial.

Se les indicó a los funcionarios encargados que respondieran una serie de preguntas de sí o no para cada elemento de la lista, incluyendo "¿este programa promueve la ideología de género?" o "¿este programa promueve o apoya de alguna manera el aborto?".

Las respuestas deben presentarse antes del 7 de febrero.

"El uso de recursos federales para promover la equidad marxista, el transgenerismo y las políticas de ingeniería social del nuevo acuerdo verde es un desperdicio de dólares de los contribuyentes que no mejora la vida cotidiana de aquellos a quienes servimos", escribió Matthew Vaeth, director interino de la Oficina de Administración y Presupuesto, en un memorando distribuido el lunes.

Vaeth escribió que “cada agencia debe completar un análisis exhaustivo de todos sus programas de asistencia financiera federal para identificar programas, proyectos y actividades que puedan verse implicados por cualquiera de las órdenes ejecutivas del presidente”.

¿A cuánto dinero ascienden las subvenciones federales que se están revisando?

Potencialmente, se están revisando billones de dólares en forma de subvenciones y préstamos federales.

También se supone que las subvenciones otorgadas, pero que aún no se han gastado, deben detenerse si llegan a violar alguna de las órdenes ejecutivas de Trump.

¿Cuándo estaba previsto el inicio oficial de la congelación en subvenciones federales?

La pausa en las subvenciones y préstamos estaba programada para entrar en vigencia a las 5 p.m. (hora del este) de este martes, solo un día después de que las agencias fueran informadas de la decisión.

El bloque judicial temporal de la medida se produjo pocos minutos antes de que entrara en vigor oficialmente. La suspensión temporal estará vigente por ahora hasta el 3 de febrero.

¿Qué recursos legales se interpusieron contra la medida?

Apenas minutos de que se conociera el bloque temporal por parte de la jueza Alikhan, los fiscales generales estatales demócratas presentaron una demanda contra la administración Trump por esta medida.

La iniciativa, presentada por 22 estados y el Distrito de Columbia en un tribunal federal de Rhode Island, critica al gobierno por implementar dicha congelación antes de que entrara en vigor oficialmente.

El recorte de los fondos y subvenciones federales amenazaba la capacidad de los estados de proporcionar "beneficios esenciales para los residentes, pagar a los empleados públicos, satisfacer las obligaciones y llevar a cabo importantes tareas del gobierno", se lee en la demanda.

Por otra parte, un grupo de organizaciones sin fines de lucro presentó una demanda en Washington diciendo que la pausa de financiación está “desprovista de cualquier base legal o la más mínima justificación”.

¿Qué dijo el gobierno de Trump para defender su medida?

El tema dominó este martes la primera sesión informativa de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Dijo que la administración estaba tratando de ser “buena administradora” del dinero público al asegurarse de que no hubiera “más fondos para el transgenerismo y el wokismo”.

Asimismo, negó que Trump estuviera desafiando deliberadamente al Congreso para establecer su dominio sobre el presupuesto federal.

“Solo está tratando de asegurarse de que el dinero de los impuestos que sale por la puerta en esta ciudad en bancarrota realmente se alinee con la voluntad y las prioridades del pueblo estadounidense”, explicó.

La Agencia de Protección Ambiental confirmó que implementaría la pausa para “alinear el gasto y la acción federales con la voluntad del pueblo estadounidense expresada a través de las prioridades del presidente Trump”. El Departamento de Energía también dijo que estaba realizando una revisión de su gasto.

Los temores sobre esta iniciativa se dispararon aún más cuando los estados informaron problemas con el portal de financiación de Medicaid, donde los funcionarios solicitan reembolsos por brindar atención médica a los residentes con necesidades de financiamiento.

Pero Leavitt dijo que el portal volvería a estar en línea pronto.

“Hemos confirmado que no se han visto afectados los pagos; todavía se están procesando y enviando”, aseguró en redes sociales.

