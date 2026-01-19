Claudia Sheinbaum explica el aterrizaje de un avión de EE UU en Toluca: ¿Fue operativo militar?
La presidenta de México detalló el aterrizaje del avión militar Hércules C-130; esto dijo en su mañanera de hoy sobre el tema
Video Gobierno mexicano da razón de aeronave militar de EEUU en aeropuerto de Toluca, México
En su conferencia matutina de hoy, 19 de enero de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó el aterrizaje de un avión de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México; esto dijo sobre si fue una operación militar.
En ese sentido, explicó que el sobrevuelo del avión militar Hércules C-130 estuvo previsto desde hace un par de meses y descartó cualquier actividad fuera de protocolo, por lo que no se trató de un operativo militar.
Nos tardamos en el comunicado hasta no tener la certeza, en efecto, de que no había ningún sobrevuelo sobre México. En el momento que ya tuvimos la certeza, entonces se emitió el comunicado por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México.
En breve más información.
