Fauci, ahora asesor de Biden, afirma que es liberador "dejar que la ciencia hable"

La relación entre Trump y Fauci fue tirante porque el expresidente propagó desinformación sobre la pandemia, mayormente se rehusó a usar mascarillas , desestimó la ciencia y promovió hidroxicloroquina y otros medicamentos no aprobados como curas efectivas contra el coronavirus. Trump incluso llegó a sugerir que la gente tome desinfectante para combatir el virus.

“Fue muy claro que hubo cosas que se dijeron sobre cosas como hidroxicloroquina y otras cosas como esa, que fue incómodo porque no están basadas en hechos científicos”, dijo Fauci al explicar cómo se sintió al trabajar bajo el gobierno pasado.

“Puedo decir que no disfruto estar en una situación en la que tengo que contradecir al presidente, así que fue algo que realmente no te hacía sentir como que podías decir de verdad algo y no iba a haber ninguna repercusión por eso”, agregó.