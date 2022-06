"Ahora es ilegal": más de una decena de estados ultraconservadores activan duras leyes antiaborto

Los políticos a favor del aborto no citan los hallazgos médicos sobre el aborto en sus declaraciones. Por el contrario, el gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo este viernes en un comunicado que el estado dará los recursos necesarios para que las madres de bebés no deseados "puedan elegir que sus hijos vivan". Cuenta entre los beneficios una cobertura de Medicaid extendida a seis meses después del parto, programas de salud para mujeres —donde no está incluido el acceso al aborto— y programas que ofrecen consejería, mentoría y regalan sillas de carro o pañales a las madres resignadas.